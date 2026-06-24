Rund 260 Kinder aus sieben Volksschulen des Bezirks Voitsberg nahmen am 23. und 24. Juni an der Veranstaltung „Meine Zukunft, meine Arbeitswelt, mein Bezirk“ teil. In den Stadtsälen Voitsberg erhielten sie an 25 Stationen Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder – von Imkerei und Floristik über Gesundheit und Pflege bis hin zu Maschinenbau und Einsatzorganisationen – und begegneten dabei auch den Menschen hinter den Berufen. Mit dem Projekt setzt das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum als Veranstalter auf Berufsorientierung im Kindesalter und macht die Arbeitswelt der Region in Kooperation mit der BerufsFindungsBegleitung der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft erlebbar.

Aufgrund der positiven Resonanz wurde die Veranstaltung heuer bereits zum fünften Mal durchgeführt. „Die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten der Lipizzanerheimat sichtbar zu machen, ist eine zentrale Aufgabe der Regionalentwicklung“, sagt Christian Gottitsch, Koordinator für Bildungs- und Berufsorientierung vom Regionalmanagement Steirischer Zentralraum. Die Kinder aus den Volksschulen Bärnbach, Gößnitz, Köflach, Ligist, Maria Lankowitz, Rosental und Stallhofen konnten die verschiedenen Tätigkeiten ausprobieren und erste praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern sammeln.

Unternehmen engagieren sich

„Die Nachfrage seitens der Volksschulen ist immer enorm und wir sind dankbar, dass sich so viele Unternehmen, Institutionen und Vereine aus dem Bezirk beteiligen. Dieses Engagement – auch jenes der Kinder, die immer voll bei der Sache sind, – ist nicht selbstverständlich“, sagt BerufsFindungsBegleiterin Daniela Dezelak. Sie hofft, dass das Projekt im kommenden Jahr fortgesetzt wird. „Die Kinder können hier ausprobieren, Fragen stellen und Berufe hautnah erleben. Genau solche Begegnungen machen Berufsorientierung lebendig und eröffnen schon früh neue Perspektiven.“