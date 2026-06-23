Rund 160 Funktionärinnen und Funktionäre der SPÖ Oststeiermark (Bezirke Weiz und Hartberg-Fürstenfeld) trafen sich in Neudau. Dort gab es auch eine Abstimmung über die Führungspersönlichkeiten.

Die Bezirksfrauenvorsitzenden Amela Hirzberger und Petra Almer wurden mit 100 Prozent wiedergewählt. Auch die Bezirksvorsitzenden Wolfgang Dolesch und Manfred Harrer wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Amela Hirzberger, Wolfgang Dolesch, Elisabeth Grossmann und Petra Almer © SPÖ

An der Bezirkskonferenz nahmen auch Max Lercher (Landesvorsitzender) und Elisabeth Grossmann (Landesfrauenvorsitzende) teil.