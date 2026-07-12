Nach einem kurzen, aber steilen Anstieg auf den 1914 Meter hohen Großen Asitz komme ich kaum mehr aus dem Staunen heraus. Unser Wanderführer hat nicht zu viel versprochen. Das 360-Grad-Panorama vom Gipfel eines der Leoganger Hausberge aus ist einfach überwältigend. Bei bestem Wetter und fantastischer Fernsicht zeigen sich unserer kleinen Wandergruppe die Leoganger und Loferer Steinberge, das Großglocknermassiv – inklusive Österreichs höchstem Gipfel – sowie der Wilde Kaiser in voller Pracht.

Diese beeindruckende Gipfel-Rundumschau genießen wir vom Saalachtaler Höhenweg aus, der entlang der Bergkette zwischen Leogang und Saalfelden führt und sich dank der guten Anbindung durch die Bergbahnen Asitzbahn und Kohlmaisbahn in verschiedenen Etappen und Längen entdecken lässt. Wer es ganz sportlich will, kann die Tour nicht erst an der Bergstation beginnen, sondern im Tal in Leogang oder Saalfelden starten. Wir haben an diesem Sommertag die bequeme Variante gewählt und sind mit der Asitzbahn zur Bergstation gefahren. Von dort lässt sich der Höhenweg gut erkunden.

Auch motivierte Wanderer kommen am Höhenweg auf ihre Kosten

Höhepunkte sind für uns auf dieser einfachen Wanderung die vielen kleinen Gipfel wie Großer Asitz, Schabergkogel oder Biberg. Der Vorteil des Höhenwanderwegs liegt auf der Hand: Die Anstiege sind meist moderat und familientauglich. Da es neben breiteren Wanderwegen immer wieder kleinere Abzweigungen mit steileren Abschnitten gibt, kommen auch ambitioniertere Wanderer auf ihre Kosten. Und wem die Wanderung zu wenig Adrenalin geboten hat, kann immer noch mit der Sommerrodelbahn ins Tal rauschen.

An Abwechslung fehlt es Leogang im Salzburger Land im Sommer sowieso nicht. Spätestens an der Talstation der Asitzbahn wird deutlich: Der kleine Ort ist ein Paradies für Mountainbiker und Downhill-Fahrer. Schon um kurz vor 9 Uhr, bevor wir mit der ersten Gondel nach oben fahren, stehen die Biker Schlange. Die optimalen Bedingungen haben sich bis in Profi-Kreise herumgesprochen. Einmal im Jahr gastiert der Mountainbike-Weltcup in Leogang. Bis zu 20.000 Begeisterte verfolgen an diesem Wochenende die Rennen live vor Ort. Nicht umsonst hat sich unter den Radsportbegeisterten das Motto etabliert: „Mir reicht's, ich fahr nach Leogang!“

Der Leoganger Bike-Park ist eine Attraktion für Anfänger und Profis © Klemens König

Abschied vom steifen Konzept der Haute Cuisine

Wer viel Sport macht, muss auch gut essen – ein Leitsatz, dem wir in Leogang nur allzu gerne Folge leisten. Ruhe zum Genießen finden wir bei Küchenchef David Gutierrez im „Ess:enz“. Das kleine Restaurant bietet 25 Gästen Platz und serviert Köstlichkeiten auf Haubenniveau. Die Atmosphäre ist in dem modern eingerichteten Gastraum fast intim, der Blick auf die Leoganger Steinberge ein spektakulärer Begleiter.

Trotz Spitzenküche ist man im „Ess:enz“ auf dem Boden geblieben. Vom steifen Konzept der Haute Cuisine hat sich das Restaurant, das Teil des Naturressorts „Puradies“ ist, unter Gutierrez verabschiedet. In unserer lässig-luftigen Sommerkleidung fallen wir nicht auf, feiner Zwirn ist für Gäste schon lange keine Voraussetzung mehr.

Kulinarisch entführt uns der Küchenchef mit spanischen Wurzeln in seine Heimat. Statt einzelner Portionen werden uns über den Tisch verteilt viele kleine Schälchen mit Köstlichkeiten wie Patatas Bravas, Tacos, frische Blattsalate und gegrilltes Gemüse aus dem Garten mit regionalen Ziegenkäsebällchen und vieles mehr serviert. Schnell entwickelt sich ein lebhaftes Abendessen, die Schälchen werden herumgereicht. Im Vordergrund steht ungezwungene Gastlichkeit, wie man sie auch in einer spanischen Tapasbar erleben könnte.

Die verwendeten Lebensmittel stammen überwiegend aus der Region Leogang-Saalfelden, ergänzt mit saisonalen Köstlichkeiten aus dem eigenen Garten sowie den Produkten aus der rund 30 Hektar großen Landwirtschaft, die von der „Puradies“-Eigentümerfamilie Madreiter noch immer bewirtschaftet wird.