Ein Gewitter lag in der schwülen Luft am Sonntagnachmittag, und hastig eilten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zum altehrwürdigen Stift St. Lambrecht in Murau, um einen besonderen Kunstgenuss beizuwohnen: „Der Name der Rose“, nach dem Roman von Umberto Eco, wurde an verschiedenen Orten im Kloster aufgeführt. Manche davon waren bisher für Besucher unzugänglich, wie etwa der alte Getreidespeicher der Abtei.

Prominent besetzt

Eine spannende Idee von Regisseur und gebürtigem St. Lambrechter Lukas Hölzl, deren Umsetzung in der Realität die Erwartungen über alle Maßen übertraf. Denn das gemeinsame Agieren der Wandelbühne in Kooperation mit dem gemischten Chor St. Lambrecht, sowie den Schauspielern Alexander E. Fennon (bekannt unter anderem aus Soko Kitzbühel, Tatort) alias William von Baskerville und Florian Sebastian Fitz (Soko Donau), der seinen Zögling Adson verkörperte, war sensationell und erhielt durch die eigens für diese Produktion komponierte modern-sakrale Musik von Theresia Autischer eine besondere Dramatik.

Mehrere Aufführungsorte im Stiftsareal

Schnell bekamen die Zuschauer nach der ersten Wanderung von der Peterskirche zur zweiten Spielstätte den Eindruck, selbst am Geschehen teilzunehmen. Fast surreal verschmolzen Vergangenheit und Gegenwart, Klostergeschichte und Roman zu einer komplexen Einheit und lösten schließlich das Rätsel auf, hinter dem sich der Tenor verbirgt, dass freies Denken und das Recht auf Wissen nicht zu unterjochen sind.

Nach dem fulminanten Finale in der imposanten Stiftskirche wollte der Applaus nicht enden – es dauerte eine Weile, bis das Publikum beim Hinausgehen wieder in der Realität angekommen war. Auch Prior Pater Gerwig Romirer war begeistert und freute sich über dieses großartige Gesamtkunstwerk zum 950-Jahr-Jubiläum des Benediktinerstift St. Lambrecht.