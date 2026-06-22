Im Rahmen des Landesjägertages in Murau wurde eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Polizei und Jägerschaft besiegelt.

Seitens der Polizei unterzeichneten Bezirkspolizeikommandant Hauptmann Martin Mellem und Sicherheitskoordinatorin Gruppeninspektorin Romana Revoul den Kooperationsvertrag, für das Bezirksjagdamt Murau Bezirksjägermeister Johannes Kendlbacher.



Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht eine Zusammenarbeit bei Einsätzen im Zusammenhang mit Wildunfällen sowie bei Suchaktionen in bewaldeten Gebieten. Die Ortskenntnis der Jägerschaft soll dabei die Arbeit der Polizei sinnvoll unterstützen. Gleichzeitig soll der Informationsaustausch intensiviert werden.

Auch Schulungen durch die Polizei, etwa zum aktuellen Waffenrecht, sind Teil der Kooperation. Als verbindendes Element fungiert Revierinspektor Gerald Dröscher, der als Polizist und Jäger beide Seiten kennt.



Bezirkspolizeikommandant Martin Mellem betonte bei der Feier, dass die Zusammenarbeit bereits in der Vergangenheit gut funktioniert habe.