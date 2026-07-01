Während die Game City im Rathaus dieses Jahr pausiert, wird das Austria Center Vienna zum fünften Mal zum Spieleparadies. Das „E-Sports Festival Wien“ findet am 11. und 12. Juli das erste Mal ohne Hauptsponsor statt. Dafür gibt es aber eine Premiere.

Nationalteams treffen aufeinander

E-Sports ist weiterhin im Aufschwung. Österreich hat mittlerweile ein Nationalteam in der „League of Legends“ aufgestellt. Bei einem Freundschaftsspiel beim „E-Sports-Festival“ trifft dieses nun das erste Mal auf das deutsche Nationalteam. „Es dient beiden als ein wichtiger Schritt beim Aufbau langfristiger Strukturen und Strategien sowie als Vorbereitung auf weitere internationale Wettbewerbe in diesem Jahr“, sagt Manuel Haselberger vom E-Sport-Verband Österreich (ESVÖ).

© Florian Wieser

„Ein offizielles Länderspiel gegen Deutschland ist für uns etwas ganz Besonderes. Viele von uns kennen die deutsche Szene seit Jahren, haben gegeneinander gespielt oder gemeinsam Erfahrungen gesammelt. Jetzt erstmals als österreichisches Nationalteam auf einer großen Bühne anzutreten und unser Land zu vertreten, ist eine große Ehre“, sagt der 25-jährige Daniel „seaz“ Binderhofer aus Wien, Kapitän des österreichischen Nationalteams.

Vorbereitung auf den Nations-Cup

Einer der Gründe für das Zusammentreffen der Nationalteams ist der E-Sports-Nations-Cup (ENC) vom 2. bis 29. November 2026 in Riyadh (Saudi-Arabien), der in diesem Jahr erstmals ausgetragen wird. Der Wettbewerb gilt als das bislang ambitionierteste internationale Nationalteam-Projekt im E-Sport. Anders als bei klassischen Esport-Turnieren treten dabei keine Organisationen oder Clubs gegeneinander an, sondern die besten Spielerinnen und Spieler repräsentieren ihre jeweiligen Länder.

Zeitgleich zum digitalen Gamen findet auch das Spielefest wieder statt. Dort liegt der Fokus auf der analogen Spielewelt. Von Brettspiel-Neuheiten und Klassikern und Kartenspielen ist alles mit dabei.