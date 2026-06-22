Spannende Kämpfe und traumhaftes Bergwetter: Das traditionelle Bergfest der Bergbahnen Schmittenhöhe am gestrigen Sonntag bei der Bergstation des trassXpress in Zell am See ließ bei den Besuchern keine Wünsche offen. Die Ranggler boten Sport auf höchstem Niveau und lieferten sich packende Duelle um die begehrten Titel. In der Meisterklasse zeigten die Vereinskollegen Kevin Holzer und Lukas Mattersberger aus Matrei ihr Können. Sie kämpften sich bis in die Spitzenränge vor und sicherten sich die Plätze zwei und drei. Für einen weiteren Stockerlplatz sorgte Matthäus Gander mit Rang drei in der Jugendklasse bis 18 Jahre.

Der Höhepunkt des Tages war jedoch der Hogmoarbewerb mit zwölf Startern. Holzer arbeitete sich Runde für Runde ins Finale vor. Dort traf er auf den Saalbacher Christoph Kendler. In einem spannenden Endkampf genügte Holzer ein Remis, um sich unter großem Jubel den prestigeträchtigen Titel „Schmittenhogmoar 2026“ zu sichern. Weniger Glück hatte Mattersberger. Trotz starker Leistung verpasste er in der zweiten Runde knapp den Einzug ins Finale. Schülerranggler Michael Mariner musste sich in der Klasse bis 14 Jahre mit Rang vier begnügen.