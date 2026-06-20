Duo Subsystem - Almut Schlichting am Baritonsaxofon und Bassist Sven Hinse - waren schon zuvor im Stockwerk zu Gast. Diesmal erweiterte man sich um die australische Vokalistin Casey Moir, um eine Musik zu präsentieren, die Kategorisierungsversuchen tapfer trotzt.

Ein besonderes Amalgam

Aus Quellen von Jazz, Blues, freier Improvisation, „Klassik“ und „klassischer“ Avantgarde, Folkigem, Ethno-, Pop- und Singer/Songwriter-Einflüssen speist sich ein Amalgam, das mit außergewöhnlicher Eigenständigkeit aufwarten kann. Interpretationen von Stücken aller Beteiligten bieten wirkliche Ensemblemusik im engeren Sinn, ausgesprochene Solo-Ausflüge haben wenig Raum, man agiert eng ineinander verschränkt, gut tarierte Mehrstimmigkeiten und Kontrapunktik finden auch Platz. Reizvoll gelingt es überaus Unterschiedliches zu verkoppeln, wie etwa Hinses tieftönerische Flexibilität, erdige Ansätze bei Schlichting und Moirs Vokal-Extravaganzen. Das geht des Öfteren durchaus recht schön auf, wartet dann aber auch doch noch auf ein Mehr an Verflüssigung und Zug nach vorne.