Ein Motorradfahrer kam am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr aus ungeklärter Ursache in einer Kurve auf der L 114, der Schanzsattel Straße, von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Gebüsch. Ein nachkommender Autofahrer bemerkte den Unfall des Motorradlenkers und alarmierte die Einsatzkräfte.

Unfalllenker ins Krankenhaus gebracht

Der Motorradfahrer wurde dem Roten Kreuz übergeben und ins LKH Hochsteiermark gebracht. Die Feuerwehr baute einen Brandschutz auf, sicherte das Motorrad, barg es dann und stellte es an der nächsten Ausweichstelle ab. Im Einsatz waren 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stanz mit drei Fahrzeugen sowie Polizei und Rotes Kreuz Kindberg.