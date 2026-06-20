Gleich zwei Alkolenker wurden am Freitag in Oberkärnten erwischt. Beide verursachten Unfälle und waren laut Polizei schwer alkoholisiert.

Am Freitag gegen 17 Uhr lenkte ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal seinen Pkw auf der B99 Katschbergstraße in Fahrtrichtung Spittal. Durch das Abkommen auf die Gegenfahrbahn verursachte er einen Verkehrsunfall und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne anzuhalten. „Während am Fahrzeug des Unfallverursachers kein Schaden entstand, kollidierte eine Motorradlenkerin mit einem Linienbus“, heißt es von der Polizei.

Führerschein abgenommen

Der 56-Jährige konnte in weiterer Folge ausgeforscht werden. Ein mit ihm an seiner Wohnadresse durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt. Verletzt wurde niemand.

Schwer alkoholisiert

Am Freitag gegen 18 Uhr lenkte ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau seinen Pkw auf der B106 Mölltalstraße von in Fahrtrichtung Winklern. Nach seinen Angaben kam er infolge von Aquaplaning rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrerseite zum Stillstand. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Alkolenker verletzt

Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Lienz gebracht. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.