Zeugen einer heiß-kühlen SPÖ-Bezirkskonferenz wurden die 119 Delegierten am Freitagabend in Spielberg – aber nur, was die Temperatur betrifft. Vom heißen Wetter draußen wechselten die Roten in den stark heruntergekühlten Roten Saal des Kulturzentrums. Dort erlebten sie den zweiten Teil des freiwilligen Abschieds von Landesparteichef Max Lercher als Vorsitzender der SPÖ Obersteiermark West.

Neuwahl

Diese Großregion wurde aufgelöst, stattdessen gibt es nun zwei Bezirksorganisationen. In Murau wurde vor Kurzem Gerhard Hörmann zum Vorsitzenden gewählt. Am Freitag galt es nun, den Murtaler SPÖ-Chef zu wählen. Nationalratsabgeordneter Wolfgang Moitzi stellte sich der geheimen Wahl.

Zuvor lauschten die Genossinnen und Genossen dem Stargast des Abends: Finanzminister Markus Marterbauer. „Wenn Wolfgang Moitzi ruft, komme ich“, hob er seine gute Beziehung zum Spielberger Abgeordneten hervor und wollte ihm damit wohl ein wenig Rückenwind für die Abstimmung verschaffen.

Pragmatisch

Im grauen Anzug betrat der Minister die Bühne. 20 Minuten lang versuchte er gewohnt pragmatisch die Notwendigkeit von Einsparungen zu erklären. Tenor: Sparen sei notwendig, um sich auch in Zukunft einen Sozialstaat leisten zu können.

Fast doppelt so lang wie der Minister sprach Landesparteichef Max Lercher. Inhalt hauptsächlich sein Verständnis von Opposition in der Steiermark. Am Ende seiner Rede wandte er sich Bundesrätin Gabriele Kolar zu und dankte ihr emotional dafür, dass sie ihm nach der Wahl ihr Landtagsmandat überlassen hat. Unter stehendem Applaus verließ Lercher die Bühne.

Gabriele Kolar stellte sich an diesem Abend ebenfalls einer Wahl, denn gleichzeitig fand die Bezirksfrauenkonferenz statt. Sie freute sich über 100 Prozent Zustimmung unter den 42 stimmberechtigten Frauen. Fast volle Zustimmung gab es auch für Wolfgang Moitzi, er erhielt 98,35 Prozent.