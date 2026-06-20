Nur noch 36 Tage, dann fällt der Startschuss für die 81. Ausgabe des Villacher Kirchtags. Nach dem großen Jubiläumsjahr blickt die Stadt bereits voller Vorfreude auf Österreichs größtes Brauchtumsfest. Grund genug, bei Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) nachzufragen, welche Neuerungen die Besucherinnen und Besucher heuer erwarten und worauf sich Kirchtagsfans besonders freuen dürfen.

Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser mit Kirchtagsladerinnen © KLZ/Weichselbraun Helmuth

Unter dem Motto „Tausende Momente, ein Fest“ steht der diesjährige Kirchtag ganz im Zeichen der vielen Erinnerungen, die das Fest über Generationen hinweg geschaffen hat. Das zeigt sich auch im neuen Plakat, das ab kommender Woche aufgehängt wird: Zahlreiche Miniaturfotos aus vergangenen Kirchtagen fügen sich zu einem großen Gesamtbild zusammen. Außerdem ist eine Kirchtagsladerin in der Gailtaler Tracht zu sehen. Damit soll ein Zeichen dafür gesetzt werden, das Brauchtum und die Volkskultur sowie junge Menschen stärker in den Fokus zu rücken.

Mit diesem Plakat wird ab nächster Woche für den 81. Villacher Kirchtag geworben © KK/Villacher Kirchtag

„Wir wollen auch die Kärntner Täler musikalisch stärker einbinden“, erklärt Sandriesser. So stehen heuer unter anderem die Jungen Lavanttaler, die Jungen Zillertaler, die Jungen Mölltaler und die Jungen Gailtaler auf dem Programm.

Der große Auftakt des Kirchtags fällt diesmal auf den 26. Juli. Beim feierlichen Hochamt sorgt heuer der Villacher A-cappella-Chor für den musikalischen Rahmen. „Er wird uns mit einer Zeitreise durch das Kirchtagsbrauchtum überraschen“, verrät die Kirchtagsobfrau.

Traditionell steht der Montag wieder ganz im Zeichen Sloweniens. Mit dem legendären Alpski kvintet und dem Jakobimarkt warten beliebte Programmpunkte auf die Gäste. Besonders erfreulich: Der Markt wird heuer noch größer ausfallen als im vergangenen Jahr und mit zusätzlichen Ständen aufwarten.

Modeschau und Blaulichtkirchtag

Am Dienstag rückt die Tracht in den Mittelpunkt. Bei der Modeschau sollen verstärkt Trachtenträgerinnen und Trachtenträger aus dem gesamten Alpe-Adria-Raum vertreten sein. Ebenfalls am Dienstag findet wieder der Blaulichtkirchtag statt. Mitglieder von Feuerwehr, Rettung, Polizei und anderen Einsatzorganisationen sind dabei zu kostenlosen Getränken eingeladen – als Dankeschön für ihren täglichen Einsatz. Bereits im Vorjahr war der Andrang enorm, heuer wird die Einladung auf ganz Kärnten ausgeweitet. Für die passende Stimmung sorgt erneut die Kultband Dr. Südbahn und die Sympartie.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr kehrt auch das Bierkrugstemmen zurück. Damals traten erstmals Zechen gegeneinander an, heuer kommt es zur mit Spannung erwarteten Revanche. Der beliebte Tanzboden am Unteren Kirchenplatz wird heuer abends durchgehend geöffnet sein. Die Tanzschule Huber unterstützt Tanzfreudige wieder. Den Höhepunkt der Brauchtumswoche wie immer der große Trachtenumzug am Samstag ab 15 Uhr.

Das diesjährige Kirchtagsherz wurde von Rene Krammer von der Villacher Werbeagentur Magneto CPA entworfen © KK/Villacher Kirchtag

Das neue Kirchtagsherz

Dass die Stadt schon in Kirchtagsstimmung ist, zeigt sich auch an der jetzt schon großen Nachfrage für das Kirchtagsherz, das beim Villacher Stadtmarketing bereits gekauft oder vorbestellt werden kann. 33.000 Stück wurden im vergangenen Jahr verkauft. Die Herzen sind nicht nur ein „emotionales Bekenntnis“ zum Kirchtag, sondern sie sind auch praktische Helferlein für die Brauchtumswoche: Mit den Ansteckherzen kann man die Toiletten am Gelände kostenlos aufsuchen, außerdem können die öffentlichen Buslinien gratis verwendet werden. Heuer wurde das Angebot in Kooperation mit dem Tourismusverband noch einmal ausgeweitet. Ab 18 Uhr können die Busse verwendet werden, auch von und zu den Seen und ins Umland, wie nach Bad Bleiberg.