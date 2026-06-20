„Alles, was ich im Leben über die Moral oder die Verpflichtungen des Menschen gelernt habe, verdanke ich dem Fußball.“ Mit diesem Bekenntnis hat der französische Existentialist Albert Camus eine Sportart nobilitiert, der man diese philosophische Dignität auf den ersten Blick nicht ansieht. Verfolgt man die Spiele der laufenden Weltmeisterschaft, drängen sich aber noch andere Fragen auf: Wie kann das langweilige Herumgeschiebe eines Balles auf einer grünen Wiese in wenigen Minuten in ein archaisches Drama von höchster Intensität und Spannung umschlagen? Oder: Warum schaffte es ausgerechnet diese Sportart, zum einzigen wirklich weltumspannenden Phänomen zu werden? Fußball wird überall gespielt, nicht nur in Wembley und am Betzenberg, sondern auch in der Wüste, in der Karibik, im Inneren Afrikas, im hohen Norden und im Fernen Osten. Auf die Idee, dieser in England erfundenen Mannschaftssportart ihre westliche Herkunft vorzurechnen, käme bei aller postkolonialen Theorieakrobatik niemand.

Tatsächlich lässt der Fußball tief in die Seelen der Menschen blicken. Sie wollen, den Aufrufen zur Selbstbescheidung zum Trotz, immer mehr. So mutiert diese WM zu einem gigantomanischen Spektakel: Über drei amerikanische Staaten verstreut und auf mehrere Klimazonen verteilt, verbunden durch unzählige Flugkilometer – in Zeiten des Klimawandels wohl ein falsches Signal –, kämpfen 48 Mannschaften – so viele wie nie zuvor – fast sechs Wochen um den begehrten Pokal. Die erste WM, die der Autor dieser Zeilen bewusst erlebte, versammelte 16 Mannschaften und war nach knapp drei Wochen erledigt. Sie brachte unvergessliche Spiele und dem Mutterland des Fußballs den bisher einzigen, bis heute umstrittenen Titel.

Hinter der Überdehnung dieser Veranstaltung darf man ziemlich schnöde Motive vermuten: Mehr Spiele bedeuten mehr Zuschauer, höhere Einschaltquoten, gesteigerte Werbeeinnahmen. Das liebe Geld! Deshalb werden wir auf Trab gehalten und springen mitten in der Nacht aus dem Bett. Man könnte das als die Wahrheit einer Zeit sehen, in der das Aufgeblasene, das Übertriebene, die Gier, das Hemmungslose dominant geworden sind. Überall, nicht nur in der Rhetorik des amerikanischen Präsidenten, regiert der Superlativ: Es wird stets das Beste, das Erfolgreichste, das Großartigste aller Zeiten beschworen. Die Faszination des Fußballspiels wird von den absurden Summen, die dabei gezahlt werden, überwuchert: Barcelonas Jungstar Lamine Yamal hat aktuell einen Marktwert von 200 Millionen Euro, sein monatliches Fixgehalt beträgt 1,25 Millionen, und wer ihn abwerben wollte, müsste eine Milliarde hinblättern. Doch gegen den krassen Außenseiter Kap Verde, dessen Tormann sich das USA-Visum für seine Mutter nicht leisten konnte, schoss dieser Wunderknabe kein Tor.

Und das ist die andere Seite dieses hypertrophen Schauspiels: Es sorgt, zumindest in den Spielen der Vorrunde, für Konfrontationen, die sich vom selbstreferentiellen Gekicke der Klub-Millionäre abheben. Die Mobilisierung von emotionalen und körperlichen Energien im Namen einer nationalen Gemeinschaft wird – oh, welche Dialektik! – zum kritischen Einspruch gegen die Macht der Märkte. Der Jubel über die partiellen Erfolge von Underdogs tröstet über eine Wirklichkeit hinweg, in der es in der Regel nicht um Moral oder Solidarität geht, sondern um die Herrschaft der Investoren. Abgesehen davon: Beim Fußball verlieren alle kritischen Einwände ohnehin ihre Kraft. Nicht einmal der Chauvinismus-Vorwurf zieht, wenn man mit der Mannschaft seines Landes mitjubelt und mitleidet. Also zittern wir dem Spiel der holprig gestarteten Österreicher gegen den Titelverteidiger Argentinien entgegen.