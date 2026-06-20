Beim Gasthaus Niggas in Lannach lud die Freiheitliche Jugend Deutschlandsberg zum Bezirksjugendtag. Neben den Mitgliedern konnte man auch Ehrengäste, wie den zweiten Vizebürgermeister Karl Friedrich (Bad Schwanberg), den zweiten Vizebürgermeister Laurent Kolly (Hausmannstätten) sowie Noah Straßbauer, Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Steiermark, begrüßen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Nicolas Waltl zum neuen Bezirksobmann gewählt. Ihm zur Seite stehen im Vorstand Martin Lindner, Oliver Pöschl, Kathrin Schwarz, Sebastian Robic, Matthias Penker und Mathias Rupp. Ziel ist es, junge Menschen für patriotische Werte, Eigenverantwortung und eine konsequente Politik im Sinne der Heimat zu begeistern, heißt es.