Die Niederländer wissen, wie Party geht. Das weiß man als Österreicher spätestens dann, wenn man den „Flachländern“ auf einer heimischen Berghütte begegnet, wo sie beim Après-Ski ausgiebig einen ohne Beinbruch überstandenen Pistentag feiern. Wohler fühlen sie sich aber definitiv in der Ebene, besonders auf Autobahnen, auf denen sie mit ihren Wohnmobilen und -wagen alljährlich in den Sommermonaten Europa in Beschlag nehmen. Streifen sie sich orangefarbenen Kleidung über, weiß der neutrale Beobachter, dass ein sportliches Ereignis mit niederländischer Beteiligung ansteht. Wer will, kann sich am 28. Juni in Spielberg davon überzeugen, wenn die Fans beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich das Gelände wieder orange einfärben und ihren Max Verstappen johlend durch die Kurven tragen.

Neben der Formel 1 (und Eisschnelllaufen) sind die Niederländer aber auch ganz verrückt auf Fußball. Und weil ihr Nationalteam bei Großveranstaltungen quasi seit jeher zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zählt, wird die Elftal stets von einer großen und lautstarken Anhängerschaft begleitet. So auch bei der Europameisterschaft 2024, wo die Fans vor allem damit begeistern konnten, als sie mit dem Party-Hit „Links, Rechts“ von Smollebolleks auf den Straßen hin- und herhüpften.

Der legendäre, klapprige Party-Bus, mit dem man die Stimmung anheizt, wurde schon vor Wochen von Zeebrugge aus in die USA verschifft – und sorgt nun überall dort, wo er jenseits des großen Teichs auftaucht, für beste Stimmung. So auch beim Auftaktspiel in Dallas, wo man trotz zweimaliger Führung gegen Japan nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam. Ein enttäuschendes Ergebnis für die Niederländer, das der guten Stimmung unter der Anhängerschaft aber nur kurzzeitig einen Abbruch tat.

Mittlerweile ist der Tross nach Houston weitergezogen. Dort steht heute (19 Uhr) das Duell mit Schweden an. Die Skandinavier haben in ihrem ersten Spiel Tunesien mit 5:1 erledigt und damit zugleich für die erste Trainerentlassung bei der WM gesorgt. Trotzdem sollte das Drei-Kronen-Team für die mit Stars gespickten „Oranjes“ nicht zum Stolperstein werden. Dafür werden auch die Fans sorgen, die als zwölfter Mann stets ganze Arbeit leisten.

Auch in Houston trabten tausende Anhänger grölend, tanzend und trinkend ihrem die Umgebung beschallenden Doppeldeckerbus hinterher – manche Fans mit orangen Cowboyhüten am Kopf, andere als Freiheitsstatue verkleidet. Der Bus hat schon einige Jahre auf der Haube (Baujahr 1980) und seitdem er vom Fließband gerollt ist auch schon viel gesehen. Er ist durch Brasilien und Südafrika gerollt und führte 2024 in Dortmund vor der 1:2-Halbfinalniederlage gegen England einen der größten Fanmärsche aller Zeiten (80.000 Niederländer hatten damals die Stadt belagert) an.

Der legendäre Doppeldeckerbus gibt den Takt an © AP/Lm Otero

Nach Houston geht es für die Elftal und ihre Fans weiter nach Kansas City, wo noch die Partie gegen die Tunesier auf dem Spielplan steht. Weil man dem Oldtimerbus die lange Strecke nicht mehr zutraut, soll er auf einem Anhänger nach Missouri transportiert werden und dort die Stimmung wieder anheizen. Die war nach dem mageren Unentschieden gegen die Japaner und dem Fauxpas von Ex-Teamspieler und TV-Kommentator Rafael van der Vaart („Vielleicht waren unsere Verteidiger verwirrt, welchen Japaner sie decken sollen, weil die sehen sich ja alle ähnlich“) im Oranje-Lager nicht unbedingt die Beste ...