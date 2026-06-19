Tierhalter sollten derzeit besonders aufmerksam sein: Die Fressnapf Tiernahrungs GmbH hat einen Rückruf für ein Katzenfutter der Eigenmarke MultiFit gestartet. Grund sind mögliche Fremdkörper in einzelnen Dosen, die für Katzen ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen können.

Betroffenes Produkt

Vom Rückruf betroffen ist das Nassfutter „MultiFit Adult Jelly Kaninchen & Ente“ in der 405-Gramm-Dose mit der Artikelnummer 1307479. Der Hersteller warnt vor einem möglichen Eintrag von blauen, weichen Fremdkörpern in einzelnen Chargen. Betroffen sind ausschließlich Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 03.04.2028 und 04.04.2028.

Kunden werden ausdrücklich aufgefordert, die betroffenen Dosen nicht an ihre Tiere zu verfüttern. Stattdessen können die Produkte in jeder Fressnapf-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet.

Welche Gefahren drohen beim Verzehr?

Auch wenn die genaue Beschaffenheit der Fremdkörper bislang nicht näher erläutert wurde, warnen Experten grundsätzlich vor den möglichen Folgen von Fremdkörpern im Tierfutter. Gelangen solche Partikel in den Verdauungstrakt eines Tieres, können sie Verletzungen im Maul, im Rachenraum oder in der Speiseröhre verursachen. Darüber hinaus sind innere Verletzungen und Blutungen nicht auszuschließen.

Problematisch ist, dass Katzen Beschwerden oft lange verbergen. Dadurch können Probleme zunächst unbemerkt bleiben und sich verschlimmern. Tierhalter sollten deshalb auf mögliche Symptome achten.

Mögliche Warnzeichen bei Katzen

Hat eine Katze möglicherweise betroffenes Futter gefressen, können unter anderem folgende Symptome auftreten:

Appetitlosigkeit

Erbrechen

Schluckbeschwerden

verstärkter Speichelfluss

Bauchschmerzen

Blut im Erbrochenen oder Kot

auffällige Teilnahmslosigkeit oder Schwäche

Treten solche Anzeichen auf, sollte umgehend eine Tierarztpraxis oder Tierklinik kontaktiert werden. Je früher mögliche Verletzungen erkannt werden, desto besser sind die Behandlungschancen.