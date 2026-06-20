Im Herbst des vergangenen Jahres ist das Glaskünstler-Ehepaar Renate und Fritz Prehal vom Werkhaus in Kainach in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Seither wird das weitum bekannte Werkhaus mit viel Engagement von ihren beiden Kindern Lena und Jan Prehal gemeinsam weitergeführt. „Uns ist es wichtig, dass das nicht verloren geht, was unsere Eltern in 35 Jahren in Kainach mit viel Einsatz geschaffen haben, und dass im Werkhaus das Leben um die Kunst und speziell um die Glaskunst weitergeht“, betont Jan Prehal. Er bedankt sich auch im Namen seiner Schwester Lena, die derzeit in Berlin ist, bei seinen Eltern dafür, dass sie weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Leidenschaft für Glas liegt bei Jan, Lena, Renate und Fritz Prehal in der Familie. © Karl Mayer

Zurück zu den Wurzeln

Lena Prehal lebt und arbeitet als Kulturanthropologin in Berlin und Kainach und führt die Familientradition in ein lebendiges, kollektives Schaffen. Als Fotografin ist sie visuelles Gedächtnis der Familientradition. Jan Prehal machte, während das Glas das familiäre Fundament bildet, eine Ausbildung als Elektroanlagentechniker und zum Personal Trainer. Heute fließen all seine vielschichtigen Erfahrungen wieder dort zusammen, wo alles begann: im Werkhaus Kainach.

Unter dem Motto „Hast du Lust, mit deinen eigenen Händen etwas Einzigartiges zu schaffen, dann tauche mit uns ein in die faszinierende Welt des Glases“, laden nun Lena und Jan Prehal gemeinsam mit ihren Eltern zum Glas-Fusing-Workshop in das Werkhaus in Kainach ein. Und zwar am 4. und 5. Juli sowie am 4. und 5. September 2026.

Sein eigenes Kunstwerk kreieren

„Verbringe einen Tag im Werkhaus Kainach und entdecke die vielfältigen Möglichkeiten der Glasfusingtechnik, die alchemistische Schönheit des Materials und die Faszination eines uralten Handwerks“, heißt es in der Einladung zum Workshop. Und weiter: „Zwischen den alten kühlen Mauern unseres renovierten Fabrikgebäudes entsteht etwas, das bleibt: dein eigenes Unikat. Komm, wie du bist, du brauchst keine Vorkenntnisse in der Glasverarbeitung und auch keine künstlerische Vorgeschichte. Der Kurs ist für alle offen. In familiärer Atmosphäre begleiten wir dich Schritt für Schritt – von der Skizze bis zum Brennofen“, laden die Prehals ein.

Gearbeitet wird zum Thema Masken jeweils circa sieben Stunden, der Kursbeitrag inklusive Material, Werkzeug, Brennkosten und Nacharbeit beträgt 380 Euro pro Person. In den Pausen gibt es Kaffee und Kuchen. Gearbeitet wird in kleinen Gruppen von vier bis sechs Personen. Anmeldungen und Fragen sind unter atelier@werkhauskainach.com möglich. „Die Plätze sind begrenzt“. Renate, Lena, Fritz und Jan Prehal freuen sich auf viele Interessierte.