Der deutsche Chip-Hersteller Infineon, der auch mehrere Standorte in Österreich hat, hat nach eigenen Angaben zwei weitere Patentverfahren gegen die chinesische Innoscience gewonnen. Das Landgericht München I habe in zwei weiteren Patentverletzungsverfahren im Bereich der Galliumnitrid-(GaN)-Technologie zugunsten von Infineon entschieden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Presseaussendung mit.

Schadensersatz

Die chinesische Firma Innoscience dürfe nach der Entscheidung keine patentverletzenden Produkte in Deutschland herstellen und vermarkten und müsse Schadenersatz an Infineon zahlen. „Es handelt sich bereits um die dritte und vierte juristische Niederlage von Innoscience in einer Serie von Gerichtsverfahren, in denen jeweils entschieden wurde, dass Produkte von Innoscience Infineon-Patente verletzen“, erklärte der Chipkonzern. Die GaN-Technologie spiele eine zentrale Rolle bei Anwendungen für erneuerbare Energien, Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.