Sie zählt zu den „bedeutendsten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts”. Das ist jetzt auch in Graz manifest. Denn seit Donnerstag weist am Haus Mandellstraße 7 eine elegante Bronzegusstafel mit ebendieser Inschrift darauf hin, dass Marlen Haushofer (1920–1970) dort von 1943 bis 1945 gelebt hat. Die Verfasserin von Werken wie „Die Wand“, „Wir töten Stella“, „Die Mansarde“ und – nicht zu vergessen – von Kinderbüchern wie „Brav sein ist schwer“ und „Müssen Tiere draußen bleiben?“ hat zwei Jahre lang an der Grazer Uni deutsche Literatur studiert und einen Grazer geheiratet.

Es gibt Nachholbedarf

In Haushofers Biografie blieb dieses Faktum lange klandestin, vielleicht auch deswegen, weil die literarische Bedeutung ihrer so subtilen wie radikalen Romane, Novellen, Erzählungen lange unterschätzt wurde. Das zumindest ist die Vermutung von Schauspielhaus-Intendantin Andrea Vilter, die bei Recherchen zur Bühnenversion von „Wir töten Stella“ den Graz-Bezug im Leben der oberösterreichischen Schriftstellerin entdeckte und daraufhin beschloss, ihn auch in der Stadt bekannter zu machen, „gerade, weil es da bei dieser Autorin von derart hohem literarischen Rang noch immer Nachholbedarf gibt.“

Andrea Vilter, Claudia Unger und Ulrike Krauss-Mogel enthüllten die Tafel für Marlen Haushofer © Lex Karelly

Bei der Eigentümergemeinschaft des Gebäudes stieß sie gleich auf offene Ohren: Deren Vertreterin Ulrike Krauss-Mogel sieht in der von Designer Dominik Harborth gestalteten Gedenktafel „eine Aufwertung des Hauses”. Auch Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP) unterstützte „diese wachsame und engagierte Aktion. Darauf hinzuweisen, wer hier gelebt und gearbeitet hat, ist gerade in der Literaturstadt Graz wichtig.“

Interesse am Schaffen der Autorin stillt übrigens Jakab Tarnóczis stimmige Bühnenadaption von „Wir töten Stella”. Sie ist kommenden Dienstag zum letzten Mal am Grazer Schauspielhaus zu sehen.