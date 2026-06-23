Was im Schuljahr 1980/81 als Schulversuch begann, hat inzwischen eine 45-jährige Geschichte: Die Nachmittagsbetreuung am Stiftsgymnasium St. Paul. In den vergangenen 45 Jahren haben mehr als 2500 Schüler die Nachmittagsbetreuung an der Privatschule besucht.

Mit Professor Emil Locker als Leiter startete Anfang der 80er-Jahre mit 27 Schülerinnen und Schülern der 1. Klassen am Stiftsgymnasium St. Paul, als einer von drei Schulen in Kärnten, erstmals die sogenannte Tagesheimschule. Das Angebot erstreckte sich vom Mittagessen über Freizeitangebote bis hin zu fachbezogenen Stunden in Mathematik, Deutsch und Englisch sowie einer Hausübungsstunde.

Angebot ausgeweitet

1992 übernahm Professorin Helga Rüther die Leitung der Nachmittagsbetreuung, die von der 1. bis zur 4. Klasse ausgeweitet wurde. Seit dem Schuljahr 2010/11 zeichnet Professor Bernd Locker für die Nachmittagsbetreuung verantwortlich. Unter seiner Ägide erhielt die Nachmittagsbetreuung nicht nur das Gütesiegel als „Best Practice Schule“, sondern wurde auch Ausbildungsstätte für Freizeitpädagogen. Das Programm stellt als „Gestaltungsraum Nachmittag“ seit dem heurigen Schuljahr die individuellen Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie die Vermittlung sozialer Kompetenzen und christlicher Werte in den Vordergrund.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen, das von der Stiftsküche zubereitet wird, folgt die individuelle Freizeitgestaltung. Hier können die Schülerinnen verschiedene Aktivitäten wählen: Ob Sport (In- oder Outdoor), kreatives Gestalten, Lesen in der Bibliothek, Entspannen in den neu adaptierten Aufenthaltsräumen oder mit dem Erledigen der Hausaufgaben. In der fachbezogenen Stunde in Deutsch, Englisch, Mathematik und Latein wird mit der Lehrperson der Stoff wiederholt und vertieft.