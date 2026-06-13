Es ist kurz nach 10 Uhr am Samstagvormittag. Neben dem St. Andräer Rathaus findet der wöchentliche Markt statt. Um 10.30 Uhr soll hier die im Vorfeld viel diskutierte „Solidaritätswanderung“ der flüchtlingssolidarischen Initiative „Lamm 8 schließen“ stattfinden, die – wie der Name schon sagt – die Schließung der abgelegenen Asylunterkunft in Lamm fordert. Bis auf einen jungen Mann mit Rucksack, der sich auf Nachfrage als ehemaliger Bewohner besagter Asylunterkunft entpuppt, weist noch nichts auf die angekündigte Versammlung hin. „Die anderen kommen gleich, ich habe gerade mit ihnen telefoniert“, sagt er in perfektem Englisch.

Vorwiegend weibliche Teilnehmerinnen

Wenige Minuten später trudeln die Teilnehmenden tatsächlich ein – vorwiegend sind es junge Frauen, die sich an der Initiative beteiligen. Insgesamt sind es schließlich um die 25 Personen, die laut den Organisatoren aus Graz, Wolfsberg, Villach und Klagenfurt kommen. „Wir wollen mit unserer Aktion Aufmerksamkeit für die Situation der Asylwerber in dieser Unterkunft schaffen“, erklärt eine junge Frau, die für die Pressearbeit zuständig ist. Ihren Namen möchte sie, wie auch die anderen, nicht in der Zeitung lesen: „Es gibt leider immer wieder Menschen, die zu uns ungut sind.“

Beim Rathaus in St. Andrä war der Treffpunkt für die Teilnehmenden © Simone Jäger

Viele Kritikpunkte an der Unterkunft

Die Asylunterkunft in Lamm sei zu abgelegen, ermögliche den Bewohnern dort keine Teilhabe an der Gesellschaft und zudem gebe auch die Unterbringung selbst Anlass für Kritik. Das sind nur einige der Punkte, warum die Initiative die Schließung fordert. „Unsere Kritik richtet sich aber nicht primär gegen den Betreiber selbst, sondern gegen das Land Kärnten. Es gibt bessere Möglichkeiten, die Menschen unterzubringen“, betont die Pressebeauftragte.

Die Stimmung unter den Teilnehmenden ist gut und entspannt, der Großteil kennt sich. Von den St. Andräern selbst wird die Gruppe kaum wahrgenommen. Zwei Polizisten sind anwesend und beobachten die Situation, es gibt aber keinen Anlass, um in irgendeiner Form einschreiten zu müssen.

Raum für Begegnung

Schließlich werden die Teilnehmenden in Fahrgemeinschaften bis zum Gasthof Brenner gebracht, wo dann der eigentliche Fußmarsch hinauf nach Lamm startet. Am Parkplatz des Gasthofs gibt es gegen 11.30 Uhr eine kurze Begrüßung auf Englisch, dann setzt sich die Gruppe in Bewegung. Mit der Wanderung wollen die Organisatoren auch aufzeigen, wie weit die Asylwerber in eine Richtung marschieren müssen, um überhaupt von Lamm bis nach St. Andrä zu gelangen – die gesamte Strecke ist 13 Kilometer lang, die Gehzeit beträgt über vier Stunden.

In Lamm selbst ist nach der Wanderung ein Picknick bei der Asylunterkunft vorgesehen: „Wir wollen einen Begegnungsort schaffen und haben auch die Anrainer eingeladen.“