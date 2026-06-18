Am 10. Mai 2024 gab Dominic Thiem seinen Rücktritt mit Saisonende bekannt. Auf seiner Abschiedstour war auch noch ein Auftritt bei seinem Lieblingsturnier, den French Open, geplant. Allerdings verwehrten die Verantwortlichen von Roland Garros dem zweifachen Finalisten (2018, 2019) eine Wildcard für den Pariser Hauptbewerb. Somit musste der Österreicher den Gang in die Qualifikation antreten, wo in der zweiten Runde gegen den Finnen Otto Virtanen mit 2:6, 5:7 Endstation war. Zwar wurde Thiem nach dem Match noch auf dem Platz mit einer Trophäe gewürdigt, doch war es letztendlich ein trister Abschied über die Hintertür.

Zum Abschied gab es für Dominic Thiem in Paris noch eine Trophäe © GEPA pictures

Dasselbe Schicksal ereilt nun mehrere Tennis-Größen in Wimbledon. So erteilten die Organisatoren des am 29. Juni startenden Rasenklassikers in London nicht nur Lokalmatador Daniel Evans und Top-Entertainer Gael Monfils (beide hängen nach dieser Saison ihre Rackets an den Nagel) bei ihrer Wildcard-Ansuche eine Absage, auch „Enfant terrible“ Nick Kyrgios, seines Zeichens 2022 Finalist im Tennis-Mekka an der Church Road, schaut durch die Finger.

Eine Entscheidung, die in den sozialen Medien polarisiert. Wettern die einen, dass sich die Legenden ob ihrer langjährigen Verdienste für den „Weißen Sport“ ein Hauptbewerbs-Ticket verdient hätten, denken die anderen zukunftsorientiert. So sind bei der Wildcard-Vergabe statt der Legenden vorwiegend junge britische Spieler zum Zug gekommen. Für sie bedeutet dieser Freifahrtschein ein hilfreiches Sprungbrett für ihre noch jungen Karrieren, können sie sich doch auf allerhöchstem Niveau messen, wertvolle Erfahrungen sammeln und dank des hohen Preisgelds (für die erste Runde gibt es 92.290 Euro) weit entspannter die nähere Zukunft planen.

Der junge Brite Jacob Fearnley erhielt einen Freifahrtschein © GEPA pictures

So gesehen ist die Entscheidung der hohen Herren von Wimbledon richtig. Auch wenn es einmal mehr zeigt, dass heutzutage im Spitzensport für Sentimentalitäten so gut wie kein Platz mehr ist. Wobei, ganz so herzlos sind die Briten dann doch nicht, wurden doch schon Tage zuvor immerhin Tennis-Evergreens wie Stan Wawrinka (der Schweizer verabschiedet sich nach dieser Saison ebenso in die Pension), der vorjährige Unglücksrabe Grigor Dimitrov sowie im Doppel die Williams-Schwestern Venus (46 Jahre) und Serena (44) mit einer Wildcard beglückt.

Also Ende gut, alles gut – auch für die Nostalgiker.