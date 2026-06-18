Es hat im Amt der Kärntner Landes-Regierung einen Fall von sexueller Belästigung gegeben.

Belästigung ist ein Verhalten, das eine Person nicht will.

Bei sexueller Belästigung geht es zum Beispiel um sexuelle Sprüche oder Berührungen.

Die Person, die belästigt wird, möchte das nicht.

Beispiele für sexuelle Belästigung sind:

· Jemand fasst Sie an, obwohl Sie das nicht möchten.

Zum Beispiel am Po, an der Brust oder an den Beinen.

· Jemand spricht ständig über Ihren Körper oder Ihre Kleidung.

Oder jemand macht Witze über Sie, die sich auf Sex beziehen.

· Jemand schaut Ihnen immer auf bestimmte Körper-Teile.

Sie fühlen sich dabei unwohl.

· Jemand schickt Ihnen Fotos von seinem Körper.

Zum Beispiel Nackt-Fotos.

Oder jemand schickt Ihnen sexuelle Nachrichten.

In der Kärntner Landes-Regierung hat ein Mitarbeiter einen weiblichen Lehrling belästigt.

Das ist nicht nur ein Mal passiert, sondern öfter.

Es hat auch Berührungen gegeben, die die junge Frau nicht wollte.

Die junge Frau hat die sexuelle Belästigung angezeigt.

Die Staats-Anwaltschaft hat Klage eingereicht.

Die Lehrlings-Beauftragte hat wahrscheinlich auch nicht richtig gehandelt.

Eine Lehrlings-Beauftragte ist eine Person, die für die Lehrlinge in einer Firma zuständig ist.

Die Anklage ist gegen den Mann und auch gegen die Lehrlings-Beauftragte.

Die Lehrlings-Beauftragte hat inzwischen schon eine neue Arbeit in der Kärntner Landes-Regierung bekommen.

Der Mann wurde entlassen.

Frage: Wie kann man sich gegen sexuelle Belästigung wehren?

Antwort: Sexuelle Belästigung ist immer verboten.

Das heißt: Wenn Sie sexuell belästigt werden, können Sie das immer bei der Polizei anzeigen.

Im Arbeits-Recht stehen auch Punkte, was bei sexueller Belästigung am Arbeits-Platz passieren muss.

Sara Pöcheim und Christoph Appé beantworten wichtige Fragen dazu.

Pöcheim und Appé sind von der Arbeiter-Kammer.

Die Arbeiter-Kammer hilft Menschen, die in einer Firma angestellt sind.

Frage: Ich fühle mich belästigt.

Was kann ich tun?

Antwort: Sagen Sie Ihrem Arbeit-Geber, wenn Sie in der Arbeit sexuell belästigt werden.

Der Arbeit-Geber muss sich darum kümmern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht belästigt werden.

Ihr Arbeit-Geber ist die Firma, bei der Sie arbeiten.

Schreiben Sie alle Handlungen auf, die für Sie sexuelle Belästigung sind.

In Österreich gibt es das Gleichbehandlungs-Gesetz.

Im Gleichbehandlungs-Gesetz steht, dass alle Menschen gleich behandelt werden müssen.

Im Gleichbehandlungs-Gesetz steht auch, dass sexuelle Belästigung verboten ist.

Frage: Was ist sexuelle Belästigung genau?

Antwort: Alles, was zu sexuellen Handlungen gehört.

Ein paar Beispiele für sexuelle Belästigung können Sie weiter oben lesen.

Diese Dinge gehören auch zu sexueller Belästigung:

· Berührungen und Umarmungen, die Sie nicht möchten

· sexuelle Witze

· beleidigende Spitz-Namen,

· Belästigung ohne Worte, zum Beispiel durch Blicke oder Hand-Zeichen

· Aufhängen von Kalendern mit nackten Personen

Auch der Fall der Kärntner Landes-Regierung kann als sexuelle Belästigung gezählt werden.

Es gibt aber keinen Katalog, in dem alle Fälle von sexueller Belästigung stehen.

Jeder Fall wird extra angeschaut.

Frage: Wie handelt eine Führungs-Kraft richtig?

Antwort: Eine Führungs-Kraft muss den Fall aufklären.

Führungs-Kraft ist ein anderes Wort für Vorgesetzter oder Chef.

Es muss auch für den Belästiger Folgen geben.

Die Führungs-Kraft darf nicht wegschauen.

Es gibt die Pflicht, Arbeit-Nehmerinnen und Arbeit-Nehmer zu schützen.

Das Arbeits-Umfeld muss so sein, dass sich alle wohl und sicher fühlen.

Frage: Was passiert, wenn die Vorgesetzten nichts tun?

Antwort: Menschen, die in der Privat-Wirtschaft arbeiten, können sich immer bei der Arbeiter-Kammer melden.

Auch die Gewerkschaft hilft.

Die Gewerkschaft hilft auch den Menschen, die in der Privat-Wirtschaft arbeiten.

Privat-Wirtschaft ist der Teil der Wirtschaft, die nicht dem Staat gehört.

Damit sind Firmen gemeint, die privaten Personen gehören.

Wenn Vorgesetzte nichts gegen die sexuelle Belästigung tun, kann man einen Schaden-Ersatz bekommen.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Vorfälle genau aufschreiben.

Frage: Müssen Lehrlinge besser geschützt werden?

Antwort: Ja, Lehrlinge müssen besser geschützt werden.

Das ist so, weil sie in einer Ausbildung sind.

Der Schaden-Ersatz für Lehrlinge steht auch im Gleichbehandlungs-Gesetz.

Unabhängig davon kann sexuelle Belästigung immer bei der Polizei angezeigt werden.