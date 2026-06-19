Gemeinschaft entsteht, wo Menschen einander unterstützen, sich engagieren und erleben, dass ihr Beitrag Teil von etwas Größerem ist. Es erzeugt ein positives Grundrauschen, das verbindet, Identifikation schafft und die Kultur eines Unternehmens nachhaltig prägt. Wie „Steirer helfen Steirern“ diese Haltung innerhalb der Kleinen Zeitung mitträgt und darüber hinaus wirkt, erzählt Andreas Prückler, Präsident des Hilfsvereins der Kleinen Zeitung hier.