Massud Peseschkian hielt ein einzigartiges Dokument für die Kameras in die Höhe. Nachdem der iranische Präsident die Rahmenvereinbarung mit den USA unterzeichnet hatte, präsentierte Peseschkian sie mit seiner Unterschrift und der von Donald Trump: Zum ersten Mal haben die Präsidenten von Iran und USA eine bilaterale Einigung zwischen ihren Staaten schriftlich bestätigt. Die Übereinkunft trat sofort in Kraft. Für den Iran ist das ein Grund zum Feiern. Das Regime verdankt diesen Erfolg seiner Rücksichtslosigkeit gegenüber der eigenen Bevölkerung, einer kaltblütigen Kriegsführung – und Trumps Hochmut.

Verhandlungen aus starker Position heraus

Der Iran habe aus einer Position der Stärke mit den USA verhandelt, sagte der iranische Verhandlungsführer und Parlamentspräsident Mohammad Baker Kalibaf im Staatsfernsehen. Die Gespräche seien unter „dem Banner des Sieges auf dem Schlachtfeld“ geführt worden. USA und Israel hatten mit ihrem Angriffskrieg ab dem 28. Februar vergeblich versucht, die theokratische Diktatur in Teheran zu stürzen. Der Iran erlitt militärische Niederlagen, konnte Trumps Regierung aber mit Raketenangriffen auf Israel und die Golf-Staaten sowie der Sperre der Straße von Hormuz zu einem Ende des Konflikts und Zugeständnissen zwingen.

Ein zweiseitiges Rahmenabkommen liegt vor (siehe Infografik oben), Die Gespräche sollen an diesem Freitag in der Schweiz beginnen. Trump gerät wegen seiner Zugeständnisse an den Iran unter innenpolitischen Druck. Der Präsident rechtfertigte sich damit, er habe eine „wirtschaftliche Katastrophe“ als Folge der Sperre der Straße von Hormuz vermeiden wollen. Der US-Präsident hatte im Iran einen kurzen Krieg und ein Ergebnis wie in Venezuela erwartet, wo die USA zu Jahresbeginn den Machthaber Nicolas Maduro gestürzt und durch eine pro-amerikanische Führung ersetzt hatte. Im Iran funktionierte dieses Modell nicht, obwohl Regimechef Ali Khamenei am ersten Kriegstag getötet wurde.

Teheran beförderte Khameneis Sohn Modschtaba an die Spitze des Staates, formierte sich neu und startete Gegenangriffe. Anders als Trump, der vor heiklen Kongresswahlen im November steht, musste das Regime keine freien Wahlen fürchten: Die iranische Führung setzte – mit Erfolg – darauf, dass Trump eher einlenken müsse.

Nach Kriegsausbruch überraschte der Iran seine Gegner mit der „Mosaik-Verteidigung“: Raketen und Drohnen waren im Land verteilt worden, und regionale Kommandeure konnten sie ohne Befehle aus der Zentrale abfeuern. Das erschwerte es USA und Israel, Arsenale und Abschussrampen aufzuspüren und zu zerstören. US-Geheimdienste schätzten laut Medienberichten im Mai, dass die meisten Abschussrampen und Raketen der Iraner die schweren US-Bombardements überstanden hätten.

Israel und Weltwirtschaft als Ziele

Bei seinen Gegenangriffen zielte der Iran von Anfang an nicht nur auf Israel, sondern auch auf die Weltwirtschaft: Öl- und Gasanlagen in den arabischen Staaten vom Kuwait im Norden bis zum Oman im Süden wurden bombardiert, obwohl die Golf-Araber neutral geblieben waren. Außerdem erklärte der Iran die Straße von Hormuz für geschlossen. Die Ölpreise schossen weltweit in die Höhe. Trumps Seeblockade senkte zwar auch die iranischen Ausfuhren. Doch je länger der Krieg und die Verhandlungen über eine Einigung dauerten, desto deutlicher wurde es, dass der Iran am längeren Hebel saß: US-Wähler beschwerten sich über die hohen Preise, Ölunternehmen warnten, ihre Lagerbestände seien gefährlich niedrig.

Nachdem der Regimesturz gescheitert war, hatte Trump kein Konzept mehr für den Krieg, obwohl die USA militärisch klar überlegen waren. Er wurde von den weltwirtschaftlichen Folgen überrascht und schwankte zwischen Drohungen mit Völkermord und Verhandlungsangeboten. Für Amerika sei der Konflikt ein Desaster geworden, bilanzierte der Iran-Experte Danny Citrinowicz: „ein operationeller Erfolg, aber eine strategische Niederlage“.