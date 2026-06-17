Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat erstmals mit Kevin Warsh an der Spitze die Leitzinsen entschieden. Wie erwartet, werden sie vorerst nicht angetastet. Angesichts einer erhöhten Inflation in den Vereinigten Staaten bei zugleich robustem Arbeitsmarkt rechneten Ökonomen bereits im Vorfeld damit, dass der Leitzins heuer zum vierten Mal in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent verbleibt. Damit bleibt er seit dem vergangenen Dezember unverändert.

Die wichtigste Zentralbank der Welt hatte bereits bei ihren vergangenen Sitzungen Zinspausen eingelegt. Allerdings könnte eine anhaltend hohe Inflation wegen der Folgen des Iran-Kriegs eine Zinserhöhung in den kommenden Monaten ins Gespräch bringen, um die Teuerungsrate in den Griff zu bekommen.

Warsh hingegen wird eine Nähe zu US-Präsident Donald Trump nachgesagt, der sich vehement für eine lockerere Geldpolitik ausspricht. Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage stellen Volkswirte den Sinn dahinter stark infrage. Zuletzt lag die Inflation in den USA bei 4,2 Prozent und damit weit über dem von der Fed angestrebten Ziel von zwei Prozent.

Mit ihren Zinsentscheidungen versucht die US-Notenbank, einen Kompromiss zwischen stabilen Preisen und möglichst vielen Vollbeschäftigten zu finden. Ist der Leitzins zu hoch, bremst er die Wirtschaft etwa wegen zu hoher Kreditkosten aus. Ein niedrigerer Zins stimuliert zwar Wachstum und den Arbeitsmarkt, kann aber die Inflation anheizen.