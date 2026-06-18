Das „European Street Food Festival“ ist auf Tour und macht am 20. und 21. Juni Station in Judenburg. Das Motto am Samstag und Sonntag lautet „Genuss aus aller Welt“. Der Veranstalter verspricht „dutzende Food-Trucks und Stände, Aussteller und Köche“. Angeboten werden demnach „Köstlichkeiten aus aller Welt“ – etwa aus Mexiko, Norwegen, Indien, den USA und natürlich aus Österreich.
Besucher sollen sich von Stand zu Stand durchkosten. Alles werde an Ort und Stelle zubereitet. Hinter dem Konzept stehen der Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer und sein Team der „Stage Culinarium Catering GmbH“. Auer ist auch Produzent der „Wildstyle & Tattoo Messe“. Alle Infos zum Festival gibt es hier.