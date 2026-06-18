Selbstbewusst und ohne Scheu stellte sie sich in die Mitte der Bühne und begann mit einer souligen, umwerfend tollen Stimme zu singen. Damit interpretierte Simona Olahova im Alter von nur 11 Jahren den Ohrwurm „The Greatest Love of all“ wie eine Große und wurde zu Recht umjubelt. Aber sie war nicht der einzige Star des Abends, denn auch sonst war das Niveau beim heuer zum 3. Mal stattfindenden „Sounds of Carinthia“ bei allen Mitwirkenden extrem hoch und die musikalische Spielfreude kannte keine Grenzen. Über 300 junge Musikerinnen und Musiker aus allen Kärntner Musikschulen brachten unter dem Motto „Move the Music“ in elf verschiedenen Formationen mit einem vielfältigen Mix aus Volks- und Blasmusik, Jazz, Swing und modernen Sounds die Bühne des Klagenfurter Konzerthauses regelrecht zum Beben.

Volksmusik vom Feinsten

„Jublamu“, das größte Jugendblasorchester Kärntens startete mit einem Chor und Kinderchor in Tracht mit dem Lied „Kärnten“. Die Schlagwerker „Nockgranaten“ faszinierten mit afrikanischen Rhythmen. Dazu tanzten gekonnt drei Mädchen der OÖ-Tanzakademie. Volksmusik vom Feinsten boten „Guat drauf Musi“ mit einer Polka. Wohl einzigartig war das aus ausschließlich 31 Kontrabässen bestehende Orchester „Low Vibrations“. Ein feuriger „Tango del Diablo“ von Piazzolla erklang bei der Formation „Fuego en Cinco“. Beim Ensemble „Saitenblicke“ konnte man hautnah erfahren, welche Töne fünf Musiker gemeinsam aus nur einer einzigen Gitarre entlocken konnten.

Alle waren begeistert

„Suono di Due“, die beim letzten Artedea-Wettbewerb den Publikumspreis gewonnen hatten, erzeugten auf Vibraphon und Marimba höchste Virtuosität. Den Hit „Stay“ von Justin Bieber spielten schmissig exakt 68 Musiker als Formation „Justfourteen“. Auch auf die Oper/Operette wurde nicht vergessen: Nach dem „Wolgalied“ aus Franz Lehárs „Der Zarewitsch“, gesungen von Kevin Seah, konnte Michael Hasslacher mit „Nessun dorma“ aus Giacomo Puccinis „Turandot“ mit seinem schönen Tenor und mühelosen, langanhaltenden Höhen faszinieren. Begleitet wurden die beiden von der „Romantic Moods Camerata Porcia Spittal“ unter der umsichtigen Leitung von Hans Brunner. Der Hit „Puttin‘ on the Ritz“ wurde vom Blechbläserensemble NextGenBrass fetzig interpretiert. Das Jugendjazzorchester Kärnten unter der Leitung von Hans Lassnig-Walder konnte allein und dann mit dem „Special Guest“, dem bekannten, flinkfingrigen Swing-Gitarristen Diknu Schneeberger u.a. mit „Sweet Georgia Brown“ begeistern. Und zum Finale waren alle auf der Bühne und das Publikum durfte bei „Can’t Stop the Feeling“ mittanzen, mitklatschen und mitsingen.

Grenzenloser Jubel und stehende Ovationen!