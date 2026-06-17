Eigentlich wäre das Konzert zu seinem 85. Geburtstag im heurigen April geplant gewesen. Weil Dieter Kaufmann (1941-2025) letzten Herbst verstorben ist, hat man dem Kärntner Komponisten jetzt zwei Geburtstagskonzerte posthum gewidmet – das erstes fand am Dienstag in der Villacher Auferstehungskirche statt. Dabei wurde ein Querschnitt seines Oeuvres von 2007 bis 2023 geboten, und zwar Stücke, die er speziell für das Carinthia Saxophonquartett und den Hortus Musicus geschrieben hat. Gilbert Sabitzer (Sopransax), Gerhard Lippauer (Altsax), Rudolf Kaimbacher (Tenorsax) und Günter Lenart (Baritonsax) musizierten mit großer Virtuosität und hohem Einfühlungsvermögen die ideenreichen und abwechslungsreichen „Etüden für eine bessere Welt“ oder „Keine Harmonieleere“. Aber auch entstellte Walzer, Volksmusik oder verschiedene, sich immer mehr verdichtende Tonleitern wurden in verschiedenen Emotionsfeldern sehr differenziert präsentiert.

Vertonte Texte

Zudem wurden von Kaufmann vertonte Texte – von Janko Messner „Lied der slowenischen Jugend“ oder die „Sieben Hofmann-Miniaturen“ von Georg Maria Hofmann – von den Saxophonisten ideal begleitet und vom Vokalensemble Hortus Musicus mit Christa Mäurer, Waltraud Russegger, Michael Nowak, Günther Mattitsch und Dietmar Pickl engagiert, konzentriert und meist tonrein dargeboten.

Ein gelungenes Konzert, das sich mehr Publikum verdient hätte und in der Villa for Forest in Klagenfurt am 17.6. um 19.30 Uhr wiederholt wird.