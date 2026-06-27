Der Dobratsch ist weit mehr als nur der Hausberg der Villacherinnen und Villacher. Als Naturpark und beliebtes Ausflugsziel zieht er zu jeder Jahreszeit Besucherinnen und Besucher an. Einen wesentlichen Anteil daran haben die fünf bewirtschafteten Hütten und Gasthäuser, deren kulinarisches Angebot keinen Wunsch offen lässt.

Am Fuße des Dobratsch im Bergsturzgebiet findet man die Almwirtschaft Schütt. Ein kurzer Wanderweg führt von Oberschütt entlang der Gail zur Jausenstation, die seit 2022 Jahren von Hans Grün bewirtschaftet wird. Vor allem Radfahrende und Familien mit Kindern kehren hier gerne ein. Neben der klassischen Brettljause und belegten Broten werden regelmäßig wechselnde warme Speisen angeboten, wie beispielsweise Schweinsbraten oder Spinatknödel. Manchmal steht auch Wild auf der Karte, der Pächter ist passionierter Jäger. Alle kalten Speisen, ob die Sulzen oder der Speck, sind ebenfalls hausgemacht von Grüns Bruder von der gleichnamigen Buschenschank in Friesach. Geöffnet ist die Almwirtschaft von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Hansi Grün ist der Pächter der beliebten Almwirtschaft © KK/Privat

Auf 990 Metern Seehöhe am nördlichen Fuß des Dobratsch findet man den Hundsmarhof. Seit dem vergangenen Jahr führen die Brüder Christian und Manuel Erlacher den Betrieb. Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Die Speisekarte verbindet klassische Almküche mit ungewöhnlichen Akzenten: Neben Kärntner Kasnudeln stehen auch gegrille Calamari und Frühstück auf der Karte.

Junge Wirtin im Naturpark

Im Oktober 2024 übernahm die damals erst 19-jährige Villacherin Anna Holzer die Aichingerhütte auf 1650 Metern Seehöhe. Für Holzer war die Aufgabe kein Neuland: Schon vor der Pensionierung der Wirtsleute Dagmar und Roland Ausserwinkler arbeitete sie im Gasthof mit. Die Aichingerhütte ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet und bietet täglich Backhendl und die sogenannte „Spezial Nachspeise“: Also jeden Tag etwas anderes, erklärt die Hüttenwirtin, aber: „Selbstverständlich hausgemacht.“ Besonders beliebt ist bei den Gästen auch das Gordon Bleu und die klassische Brettljause.

Einkehr am Ende der Alpenstraße

Am Ende der Villacher Alpenstraße liegt auf 1731 Metern Seehöhe das Rosstrattenstüberl. Seit 2019 begrüßt Wirt Johannes Staudacher hier seine Gäste. Kulinarisch reicht das Angebot von hausgemachter Rindsuppe mit verschiedenen Einlagen über Riesenbrote und Apfelstrudel bis hin zu Pizzen aus dem original italienischen Holzofen und Softeis.

Auf der Rosstratte starten viele Ausflügler ihre Wanderungen © KK/Screenshot Webcam

Gipfelhaus ist auch Schutzhütte

Angekommen am Dobratsch Gipfel erreicht man auf 2143 Metern Seehöhe die höchstgelegene Einkehr am Berg. Die Schützhütte des Österreichischen Alpenvereins wurde nach einem Neubau im Jahr 2011 wiedereröffnet und wird heute von Sandrine und Peter Fleißner-Rieger geführt. Serviert wird regionale Hausmannskost mit Schwerpunkt auf österreichische Spezialitäten wie Kaiserschmarren oder Käsespätzle. Das Gipfelhaus ist täglich geöffnet, kann bei schweren Unwettern jedoch kurzfristig schließen. Im Eingangsbereich finden Wanderende auch außerhalb der Öffnungszeiten Schutz. Für Übernachtungsgäste stehen Doppel- und Vierbettzimmer sowie ein Matratzenlager zur Verfügung.