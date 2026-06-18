„Wir haben gelernt, wie viel Geduld historische Forschung braucht“, resümiert Emilia Köfele ihr Projekt. Sie ist Schülerin am BG/BRG Seebachergasse. Über zwei Jahre lang recherchierte dort eine Gruppe im Rahmen des evangelischen Religionsunterrichts die Schicksale ehemaliger Schülerinnen ihrer Schule. Sie durchforsteten historische Quellen und konnten noch lebende Angehörige ausfindig machen. Der Höhepunkt des Projekts: Am Donnerstag wurden in der Innenstadt 15 neue Stolpersteine verlegt. Sie sollen auf die Schicksale der Schülerinnen hinweisen.

Emilia Köfele und Kaya Wojik vom Gymnasium Seebachergasse © Alexander Danner

„Höchste Zeit“

„Wir erleben in den vergangenen Jahren wachsenden Antisemitismus", konstatiert Wolfgang Kasper, der Direktor des Gymnasiums in der Seebachergasse. Es sei „höchste Zeit“, dass die Schule ihre Vergangenheit aufarbeite. Mit dem Projekt wolle man dazu beitragen, Bewusstsein für die Vergangenheit der Schule zu schaffen. In Zeiten, in denen Zeitzeugen weniger werden, gewinne das an Bedeutung. Aufgebracht wurden die Steine vom Lehrerkollegium und vom Elternverein.

Schulleiter Wolfgang Kasper bei der Gedenkveranstaltung am Donnerstag © Alexander Danner

Wo früher die Vorgängerschule des Seebacher Gymnasiums zu Hause war, sitzt heute das Graz Museum. Die Steine zieren den Eingang des Palais Khuenberg in der Sackstraße. „Das Projekt schließt eine Lücke in der Geschichte des Palais“, freut sich auch Sibylle Dienesch vom Graz Museum. Begleitend erzählen Präsentationen im Museum die von den Schülerinnen und Schülern recherchierten Geschichten der NS-Opfer.

Museumsdirektorin Sibylle Dienesch © Alexander Danner

Die Idee hinter den Steinen

In die zehn mal zehn Zentimeter großen Kopfsteine aus Messing sind die Namen von Opfern des Nationalsozialismus eingraviert. Sie werden an deren letzten freiwilligen Wohn-, Arbeits- oder wie in diesem Fall Lernorten verlegt und erzählen die Geschichte der Menschen, denen sie gewidmet sind. Vorbei kommende Passantinnen und Passanten verneigen sich symbolisch vor den Opfern, wenn sie die Inschrift lesen, so der Gedanke hinter den Steinen.

15 neue Stolpersteine zieren den Eingang zum Museum © Alexander Danner

Der Nationalfonds der Republik für die Opfer des Nationalsozialismus unterstütze die Schülerinnen und Schüler bei ihren Recherchen. „Jede Generation muss ihren eigenen Zugang zum Gedenken finden. Diesen Weg unterstützen wir gerne“, erklärte die Vorständin des Fonds, Hannah Lessing. In der Steiermark ist seit 2013 der Verein für Gedenkkultur für die Verlegung von Stolpersteinen verantwortlich. In Graz laden derzeit etwa 300 Steine zum Innehalten und Gedenken ein.