Es ist vollbracht: Extremschwimmer Josef Köberl hat sein Vorhaben, den New Yorker Stadtteil Manhattan schwimmend zu umrunden, am vergangenen Dienstag erfolgreich umgesetzt. Acht Stunden und 19 Minuten brauchte er für die Strecke von 46 Kilometern, die „20 Bridges Swim“ genannt wird. Immerhin gilt es, 20 Brücken, die über East, Harlem und Hudson führen, zu passieren.

Der gebürtige Grundlseer, der bereits den Ärmelkanal, die Straße von Gibraltar oder auch den North Channel zwischen Nordirland und Schottland durchschwommen hat, hat für heuer aber noch nicht genug. Mitte August will er den Catalina Channel in Kalifornien bezwingen, im Herbst dann die Tsugaru-Straße in Japan.