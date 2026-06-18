Im Rahmen des Erasmus+-Projekts „Brass Connection“ reisten kürzlich Blasmusik- und Schlagwerk-Talente der Musikschulen Feldbach, Fehring, Fernitz und Schladming nach Kroatien. Gemeinsam mit Schülern der kroatischen Musikschule „Umjetnička škola Poreč“ präsentierten sie am Hauptplatz von Poreč ein abwechslungsreiches Konzertprogramm vor zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern.

Grenzübergreifendes Ensemblespiel

„Ziel war es, das Niveau von Schülerinnen und Schülern im Ensemblespiel weiterzuentwickeln, neue Kontakte zwischen jungen Musikerinnen und Musikern zu knüpfen und einen nachhaltigen internationalen Austausch zu ermöglichen“, so Fehrings Musikschuldirektor Karl Hermann in einer Aussendung. Das Projekt wurde von Sascha Krobath (Musikschule Feldbach), Horst Krammer (Musikschule Schladming), Wilhelm Berghold (Musikschule Fernitz) und Karl Hermann (Musikschule Fehring) organisiert. Die musikalische Gesamtleitung des Orchesters lag bei Thomas Kirbisser und Mario Payerl (Musikschule Feldbach). Finanziert wurde das Projekt von der Europäischen Union.

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