Das Vocalensemble „Red Shoes“ gab in der Wallfahrtskirche Maria Buch ein Konzert, unterstützt vom Streichquartett „String Quartett“.

Der Beginn der Gruppe datiert mit 2024, im Vorjahr fand der erste öffentliche Auftritt in Judenburg statt. Kathrin Enzinger wollte damals für ihren verstorbenen Vater eine Messe gestalten und machte sich auf die Suche nach guten Stimmen. Mit ihrer Nichte Johanna Kaltenegger, ausgebildet im Oberstufengymnasium der Wiener Sängerknaben, und den ehemaligen Sängerknaben Markus und Dominik Garber war das perfekte Quartett gefunden. Das Ensemble „Red Shoes“ war geboren.

Als instrumentaler Gast gestaltete „String Quartett“ den Abend mit, hier sind mit Gernot Haid, Michael Leitner, Peter Weissacher und Ingrid Vollmann musikalische Vollprofis am Werk.

Brahms, Mendelssohn Bartholdy, Hensel und Humperdinck wurden meisterhaft interpretiert, das Publikum bedankte sich mit überschwänglichem Applaus. Die Moderation besorgte Astrid Schmied, seitens der Pfarre nahm Vikar Binu Joseph die Begrüßung vor.