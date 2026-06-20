Katharina und Christoph Nussbaumer sind Anfang 30 und haben nach ihrem Studium an der Boku in Wien, wo sie sich auch kennengelernt haben, den Nussbaumer Hof in Hörtendorf übernommen. Für Christoph war der Weg zurück auf den elterlichen Betrieb aber schon lange vorgezeichnet. „Für mich war eigentlich immer klar, dass ich den Hof einmal übernehmen werde“, sagt er. Der Nussbaumer Hof ist in Hörtendorf eine Institution: erstmals 1696 urkundlich erwähnt, seit 1747 im Familienbesitz, wird er heute von Katharina und Christoph als Biobetrieb in neunter Generation geführt.

Was beide an Hörtendorf schätzen, ist die Mischung aus ländlichem Umfeld und Stadtnähe. Der Stadtbus direkt vor der Haustür, die Nahversorger entlang der Packer Bundesstraße und zugleich das Leben zwischen Feldern und Wiesen. Was dem Ort aus ihrer Sicht aber fehlt? Eine stärkere Dorfgemeinschaft, eine aktive Feuerwehr im sozialen Sinn, Landjugend, Traditionen wie Maibaumsetzen oder Pfarrfest und ein klassisches Dorfgasthaus. „Dass Wirtshäuser verschwinden, ist natürlich kein Hörtendorfer Problem allein“, sagen sie, „aber gerade in einem Ort wie diesem merkt man, was dadurch fehlt.“ Vieles, glauben sie, wäre einfacher, wenn Hörtendorf noch eine eigene Gemeinde wäre – von den Wegen auf den Magistrat bis zur Frage, warum ein dringend notwendiger Kindergarten so kompliziert umzusetzen ist.

Mehr Begegnung erwünscht

Katharina, die Landschaftsarchitektur studiert hat, versucht auf ihre Weise Begegnung zu schaffen. Mit Workshops und Seminaren am Hof – vom Binden von Blumenkränzen über das Gestalten von Trockenblumengestecken bis zu Blumen und Yoga – will sie Menschen zusammenbringen. „Was mich besonders gefreut hat, war das große Interesse der Hörtendorfer Bevölkerung an meinen Workshops. Das zeigt auch, dass der Wunsch nach gemeinsamen Aktivitäten im Dorf groß ist“, sagt sie.

Christoph wiederum beobachtet die Entwicklung des Orts mit gemischten Gefühlen. Mit neuen Siedlungen und der wachsenden Zahl neuer Bewohner gehe nicht automatisch auch mehr Verständnis für die Landwirtschaft einher. „Viele stellen sich das Leben am Land schön vor“, sagt er, „aber was auf Feldern und Wiesen an Arbeit notwendig ist, wird oft immer weniger verstanden.“

Hörtendorf bewusst als Zuhause gewählt

Christine Knapp zog 1992 bewusst aus dem elterlichen Zuhause in Klagenfurt nach Hörtendorf – die Gründe waren zunächst ganz pragmatische: „Die Mietwohnung war für mich leistbar und die Anbindung mit dem Stadtbus die Voraussetzung, um täglich zur Arbeit nach Klagenfurt zu kommen.“ Fünf Jahre später baute sie gemeinsam mit ihrem Mann Josef ein Haus in Hörtendorf.

1992 zog Knapp ganz bewusst nach Hörtendorf © Peter Rass

Mehr als dreißig Jahre beobachtet sie, wie sich der Ort verändert hat. Sie erinnert sich noch an den Legro-Nahversorger mitten im Dorf – ein Geschäft, das schon Ende der 1990er-Jahre aus der Zeit gefallen wirkte, aber gerade für ältere und wenig mobile Menschen eine unverzichtbare Funktion erfüllte. Und sie erinnert sich daran, wie das Dorf Jahr für Jahr an seinen Rändern gewachsen ist. „Wo in einem Jahr noch die Kühe gegrast haben, standen im nächsten schon die Rohbauten“, sagt sie. Die Landwirtschaft ist dabei nicht verschwunden, aber unsichtbarer geworden.

Was Hörtendorf für Knapp bis heute ausmacht? Ruhe. Ein Ort, an dem man abschaltet. Als Betreiberin einer Damenboutique in Klagenfurt erlebt sie den Kontrast täglich – die Reizüberflutung und spürbare Hektik der Stadt auf der einen Seite, die ländliche Idylle zuhause auf der anderen. Besonders wichtig ist ihr dabei das subjektive Sicherheitsgefühl. In Hörtendorf empfindet sie es wesentlich stärker als in der Stadt – und das, sagt sie, ist für sie als Frau kein Nebensatz.

Was sie sich wünscht sind soziale Aktivitäten im Dorf, die nicht nach einer Saison wieder verschwinden. Begegnungen, die Bestand haben. Ein Ort, an dem Nachbarschaft entsteht, nicht nur verwaltet wird. „Über kurz oder lang wird Hörtendorf mit der Stadt verschmelzen und damit seinen einzigartigen Charakter verlieren“, sagt Knapp. „Eine Entwicklung, die aus meiner Sicht nicht positiv ist, aber wohl unumgänglich.“