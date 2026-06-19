Es gibt Orte, die man zur Stadt erklärt – und die sich dann einfach weigern, eine zu werden. Hörtendorf ist so ein Ort. Wer vom Zentrum nach Osten fährt, passiert erst jene Bezirke, die sich auch wirklich wie Stadt anfühlen: Häuserzeilen, Kreuzungen, Supermärkte, geschäftiges Treiben. Am Ende der Völkermarkter Straße öffnet sich plötzlich der Horizont. Felder. Streuobst. Ein Hof neben dem nächsten. Die Bebauung wird lockerer, zwischen den Häusern liegen plötzlich wieder Wiesen und Äcker.

Hörtendorf ist der 15. und „letzte“ Bezirk der Landeshauptstadt – und mit 2601 Einwohnern auf 11,87 Quadratkilometern der am dünnsten besiedelte von allen: 219 Einwohner je Quadratkilometer, verstreut von Hörtendorf über Limmersdorf und Farchern bis St. Jakob an der Straße, begrenzt im Westen von der alten Stadtgrenze, im Osten von der Gurk. Kein kompaktes Viertel, kein urbaner Kern. Eher ein Archipel aus Alltagsinseln: Schule, Sportplatz, Feuerwehr, Kirchen, inmitten von Wald und Wiesen.

Mit dem 1. Jänner 1973 wurde Hörtendorf per Landesgesetz nach Klagenfurt eingemeindet © Peter Rass

Seit 1973 ein Teil der Stadt

Die formale Stadtgeschichte dieses Bezirks beginnt mit einem Datum, das die Betroffenen nicht selbst gewählt haben. Mit dem 1. Jänner 1973, im Zuge der Kärntner Gemeindestrukturreform, wurde Hörtendorf per Landesgesetz nach Klagenfurt eingemeindet – gemeinsam mit Viktring, Wölfnitz und St. Peter am Bichl. Dass Hörtendorf davor eine eigene Gemeinde war, wissen viele nur noch vom Hörensagen – ebenso, dass das Gemeindeamt dort untergebracht war, wo heute die Volksschule steht, und der letzte Bürgermeister Hermann Ratsch hieß. Für die politische Planung war die Eingemeindung schlüssig: Stadt und Umland sollten enger zusammengeführt, die Verwaltung gestrafft, die Entwicklung besser steuerbar werden. Was daraus wurde, ist ein Stadtteil, der zwar die Postleitzahl der Landeshauptstadt trägt, seinem Wesen nach aber bis heute eigenständig geblieben ist.

Gerade das macht die Attraktivität dieses Klagenfurter Stadtteils aus. Für viele ist der Bezirk vor allem ein Wohnort mit viel Platz und ländlicher Prägung. Zwischen Siedlungen, Höfen und Feldern gehen die Blicke noch übers Land, dazu kommen die nahen Gurk-Auen, die dem Gebiet einen spürbar naturnahen Charakter verleihen.

Das erklärt auch den Bauboom, mit noch durchaus leistbaren Grundstücken, in der letzten Dekade. Wer Familie gründen will, wer einen Garten sucht, wer morgens lieber Vogelstimmen als Verkehrslärm hört, landet schnell hier. Und die Stadt ist nah genug, um nicht auf sie verzichten zu müssen.

Hörtendorf ist zwar ländlich, aber nicht unbedingt dörflich im romantischen Sinn. Das schöne Bild, in einem Dorf kenne jeder jeden, hält hier oft nur bis zum Gartenzaun. Viele Bewohner erzählen, dass man über die unmittelbaren Nachbarn hinaus erstaunlich schwer mit anderen in Kontakt kommt. Es fehlen jene Orte und Routinen, die Gemeinschaft beiläufig entstehen lassen: ein Wirtshaus, das diesen Namen dauerhaft verdient, eine aktive Dorfgemeinschaft, eine starke Landjugend, ein Platz, an dem man auch ohne Anlass hängen bleibt. Hörtendorf ist als Wohnort gefragt, als Dorfgemeinschaft aber weit weniger eng, als man von außen vermuten würde.

Lokal sperrt wieder zu

Dazu passt die Geschichte des Castellino. Das Lokal war über Jahre mehr als ein Gasthaus: Veranstaltungsort, Wahllokal, eine Art Ersatz-Ortskern. Es hatte im Lauf der Zeit mehrere Betreiber, wurde umgebaut, neu eröffnet, wieder weitergegeben – und sperrt nun erneut zu. Für Hörtendorf ist das nicht bloß die Schließung eines Lokals. Es ist wieder einmal der Verlust eines der wenigen Orte, an denen sich so etwas wie Öffentlichkeit überhaupt herstellen ließ.

Was Hörtendorf stattdessen hat, sind Fixpunkte eigener Art. Das Tiko – das Tierschutzkompetenzzentrum der Stadt Klagenfurt – gilt als eines der modernsten Tierheime Europas. Der SV Hörtendorf bespielt seine Sportanlage am Ruhesteich und kompensiert dabei ein wenig, was der öffentliche Raum nicht liefert. Den Wunsch nach mehr davon, den hört man überall im Ort.

Das Castellino: Einst ein echter Treffpunkt, nun wieder vor dem Aus © Peter Rass

Auch kirchlich erzählt Hörtendorf von seiner besonderen Zwischenstellung. Die Filialkirche St. Margarethen liegt ober dem Dorf idyllisch in Wiesen eingebettet und von Bäumen umgeben – ein spiritueller Ort, der die Menschen anzieht. Gerade zur Osterfleischweihe zeigt sich, welche Bedeutung die Kirche bis heute hat: Dann kommen mehrere Hundert Gläubige zusammen, und man spürt, wie tief dieser Platz im Leben des Bezirks verankert ist. Der Friedhof ringsum ist für viele Hörtendorfer die letzte Ruhestätte und macht die Kirche auch als Erinnerungsort zum stillen Zentrum des Dorfes. Die eigentliche Pfarrkirche des Bezirks ist St. Jakob an der Straße. Sie ist im Kern spätgotisch, urkundlich seit dem 16. Jahrhundert belegt und wurde 1892 zur eigenen Pfarre erhoben.

Busse im 20-Minuten-Takt

Die Stadtbusse fahren im 20-Minuten-Takt in Richtung Zentrum. Auch mit der Volksschule und den vier Klassen wächst dort eine Infrastruktur, die sich am Zuzug junger Familien orientiert. Doch ein Kindergarten fehlt nach wie vor – und das wird für immer mehr Familien, die sich bewusst für Hörtendorf entscheiden, zu einem echten Problem.

Hörtendorf wächst gerade deshalb, weil es so gar nicht Stadt ist. Und genau dieser Erfolg macht es Schritt für Schritt städtischer, als es seine Bewohner vielleicht gerne hätten. Felder werden zu Bauland, Ruhe wird zum Verkaufsargument der Bauträger, und aus dem Dorf mit Stadtadresse wird langsam ein Wohnbezirk, der sich noch nicht entschieden hat, was er einmal sein will. Er ist weder ein eigenständiges Dorf, aber auch kein Stadtteil, der sich wie Stadt anfühlt, es ist bis heute irgendwo dazwischen geblieben. Viele, die hier leben und in Klagenfurt arbeiten, schätzen das ländliche Umfeld und die entspannte Atmosphäre. Vielleicht liegt genau darin sein Reiz: dass man hier in Klagenfurt lebt, ohne ständig daran erinnert zu werden.