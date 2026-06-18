Was die Klagenfurterinnen und Klagenfurter von der aktuellen Verkehrssituation in ihrer Stadt halten? Wenig Gutes. Zu diesem Ergebnis kommt eine Onlinebefragung, an der 1339 Personen teilgenommen haben. Für einen „merklichen Teil der Bevölkerung“ besteht Handlungsbedarf. Auf der Wunschliste stehen vor allem sichere Wege für Radfahrer und Fußgänger sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Für Vizebürgermeister und Stadtplanungsreferent Ronald Rabitsch (SPÖ) ist das ein klarer Auftrag, in diese Bereiche zu investieren. Es gibt jedoch einen Haken: Die Stadt kann nicht alles alleine umsetzen. Das gilt insbesondere für die Verbesserung der Bahninfrastruktur, die nicht in ihre Zuständigkeit fällt.

Bürger wünschen sich „Klagenfurt-Klinikum“

Derzeit halten Regionalzüge der ÖBB in Klagenfurt an sieben Stationen: Hauptbahnhof, West, Lend, Süd, Ebenthal, Ost und Annabichl. „Bei der Befragung hat sich gezeigt, dass sich viele Bürger noch eine zusätzliche Haltestelle beim Klinikum wünschen“, erklärt Rabitsch. Diese könnte im Bereich der Kreuzung der Dammgasse mit der Durchlaßstraße entstehen, wo sich bereits eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer befindet. Von einer Haltestelle „Klagenfurt-Klinikum“ würde nicht nur das Klinikum mit rund 4300 Beschäftigten profitieren, sondern auch die umliegenden Wohngebiete. Zudem könnte das im Bau befindliche Stadtviertel am Neuner Areal direkt an das Schienennetz angebunden werden. Dort sollen in den kommenden Jahren 627 Wohnungen entstehen – nur rund 800 Meter vom möglichen neuen Bahnhof entfernt.

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) © Weichselbraun Helmuth

Als zweiten möglichen Standort nennt Rabitsch das Gewerbegebiet KIZ-Ost, wo auf Höhe des Magna-Werks eine weitere Haltestelle entstehen könnte. „Beide Projekte hätten einen großen Mehrwert für die Bevölkerung und die ansässigen Betriebe“, glaubt der Vizebürgermeister.

Dafür wird es jedoch einiges an Überzeugungsarbeit brauchen. Infrastrukturprojekte der Bahn werden nämlich grundsätzlich aus Bundesmitteln finanziert. Die Basis für die Weiterentwicklung des Bahnnetzes in den nächsten 15 bis 20 Jahren bildet das Zielnetz 2040. Dort sind die Wünsche der Stadt bisher nicht erwähnt. Mehr noch: Den ÖBB liegen nach eigenen Angaben überhaupt keine konkreten Informationen dazu vor. Rabitsch lässt sich davon nicht entmutigen. „Die Errichtung der Haltestellen ist ein langfristiges Ziel für die kommenden zehn Jahre“, sagt er. Nun sollen Gespräche mit dem zuständigen Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) folgen.