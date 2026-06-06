Klagenfurt wächst. Wohin, soll das neue Stadtentwicklungskonzept (Stek) vorgeben. Das bisherige Konzept stammt aus dem Jahr 2014, alle zehn Jahre muss es überprüft und überarbeitet werden. „Das Gesetz gibt aber keine Frist vor, wie lange wir dafür brauchen dürfen“, sagt Robert Piechl, Leiter der Abteilung Stadtplanung.

Mehr als drei Jahre wurde am neuen Stek gearbeitet. Rund 120 Experten waren eingebunden, dazu kamen Planungstische mit Bürgern und Interessenvertretern. Mittlerweile befindet sich das Projekt auf der Zielgeraden: Das Konzept liegt vor und kann auf der Homepage der Stadt eingesehen werden.

Um keine falschen Erwartungen zu wecken: Das Stek ist kein Investitionsprogramm. Es legt nicht fest, welche neuen Busverbindungen geschaffen oder wo wie viele Bäume gepflanzt werden. Vielmehr handelt es sich um ein reines Zielpapier, in dem die raumplanerischen Absichten der Stadt verschriftlicht sind. Etwa, wo neue Wohnquartiere entstehen können oder welche Grünflächen langfristig erhalten werden sollen.

Neues Bauland so groß wie 82 Fußballfelder

Rechtsverbindlich sind allerdings die im Stek festgelegten Siedlungsgrenzen. Sie signalisieren: Bis hierher und nicht weiter. „Wir erhalten immer wieder Anfragen, ob wir diese Linien nicht ein wenig verschieben können. Vor allem von Bauern in den Außenbezirken, die ihre Gründe verkaufen wollen“, sagt Piechl. Das sei aber kein Thema.

Derzeit werden rund 40 Prozent der gesamten Bezirksfläche für Siedlungszwecke genutzt, davon sind 21,5 Prozent versiegelt. Größter Treiber des Bodenverbrauchs ist mit 24,5 Prozent das Bauland. Allein in den letzten zehn Jahren wurden Flächen im Ausmaß von 82 Fußballfeldern neu gewidmet. Gemessen am Bevölkerungswachstum im selben Zeitraum sei das jedoch wenig, schränkt Piechl ein. Und die Stadt wächst weiter: Bis 2035 wird mit rund 110.000 Einwohnern gerechnet.

Wo diese Menschen wohnen werden? Nach Möglichkeit in der Kernstadt sowie in den Ortskernen von Wölfnitz, Viktring und Hörtendorf. Dort sollen sich neue Bauprojekte auf freien Flächen innerhalb bestehender Siedlungen konzentrieren. Das Schlagwort dafür lautet „Verdichtung nach innen“.

Stadtplanungsreferent Ronald Rabitsch (SPÖ) © Weichselbraun Helmuth

Keine Mehrheit für Leerstandsabgabe

Insgesamt verfügt Klagenfurt über 247,4 Hektar Baulandreserven. Allein im Wohnbereich würde das theoretisch noch 21 Jahre ausreichen. Allerdings sind die Flächen ungleich verteilt. Mehr als die Hälfte befindet sich in den östlichen Stadtteilen St. Peter, St. Ruprecht und Hörtendorf sowie in Wölfnitz. „Einen Großteil haben wir mit der Eingemeindung von Wölfnitz und Hörtendorf in den 1970er-Jahren ‚geerbt‘“, erklärt Piechl. Nicht immer ist eine Verbauung seitens der Stadtplanung auch erwünscht – etwa dann, wenn sich die Reserven in peripheren Lagen befinden, hochwassergefährdet oder nur mangelhaft erschlossen sind.

Gleichzeitig kann die Stadt Eigentümer nicht dazu zwingen, gewidmetes Bauland tatsächlich zu nutzen. Zwar gilt mittlerweile für neue Widmungen eine Bebauungsverpflichtung innerhalb von fünf Jahren, der Altbestand ist davon aber ausgenommen. Der zuständige Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) hofft daher, dass „der Druck auf freie Flächen in der Innenstadt durch die wenigen Neuwidmungen größer wird. Eine Widmungs- und Leerstandsabgabe ist auf Landesebene aktuell nicht mehrheitsfähig“.

Widmungsverfahren für Lakeside Park

Zu den Großprojekten, die bereits umgesetzt werden, zählen „hiHarbach“ in St. Peter und das Neuner-Areal in Welzenegg. Geplant sind außerdem das Ringquartier in der Innenstadt sowie gemeinnütziger Wohnbau auf den städtischen Gründe in Emmersdorf. Im Gewerbebereich wird das Widmungsverfahren für die Erweiterung des Lakeside Parks vorbereitet. Südlich des Südrings sind Flächen für Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Wie es mit dem Stek weitergeht? Aktuell läuft die Kundmachungsfrist. Die Stadtplanung rechnet dabei mit Einwendungen, insbesondere zu den Siedlungsgrenzen. Beim Vorgängerkonzept aus dem Jahr 2014 mussten mehr als 200 davon abgearbeitet werden, bevor das Papier dem Gemeinderat vorgelegt werden konnte. Der Beschluss soll dennoch heuer erfolgen.