Mitreißende Live-Musik, italienische Kulinarik und sommerliche Cocktails verspricht Thermen- und Hotel Nova-Geschäftsführer Günter Riedenbauer am Freitag, dem 26. Juni in der Arena der Therme Nova: Riedenbauer fungiert bei dem Event nicht nur als Gastgeber, sondern ist als Bandleader der Big Band Köflach auch für das abwechslungsreiche musikalische Programm zuständig: „Die Proben und Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren – unsere Gäste dürfen sich auf einen stimmungsvollen Sommerabend mit großartiger Musik und besonderem Flair freuen.“

Thermenchef und Bandleader Günter Riedenbauer © Karl Mayer

Einlass ist ab 19:30 Uhr, die bekannten Klassiker und beliebten Hits der Big Band Köflach sind ab 20:30 Uhr in der Arena der Therme zu hören. Tickets sind in der Hotelrezeption und an der Thermenkasse erhältlich. Zudem sind Tischreservierungen für acht und zehn Personen inklusive Karten und Verpflegungspaket telefonisch unter (03144) 70 100 610 oder per E-Mail unter marketing@novakoeflach.at möglich. Nähere Infos unter www.novakoeflach.at.