Gegen 23.30 Uhr kam es Mittwochabend auf der Weizer Straße (B 72) bei Birkfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz verlor in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern, touchierte mehrere Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Auto laut Polizei über eine Böschung und blieb dann etwa 50 Meter weiter auf einem parallel zur Straße verlaufenden Radweg liegen.

Der Lenker und seine 17-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Der 19-Jährige alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurden beide mit Verletzungen unbestimmten Grades in Krankenhäuser nach Weiz bzw. Graz eingeliefert. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ. Die Ursache für den Verkehrsunfall wird erst ermittelt.