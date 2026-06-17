Am Mittwochnachmittag gegen 15.18 Uhr lenkte ein 60-jähriger georgischer Staatsangehöriger seinen Lkw vom Autobahnzubringer Lendorf kommend auf die B 100 in Fahrtrichtung Lienz. Zeitgleich fuhr eine 19-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau mit ihrem Mofa ebenfalls auf der B 100 in dieselbe Fahrtrichtung.

Beim Einordnen auf die B 100 dürfte der 60-Jährige die 19-Jährige übersehen haben. Es kam zu einer Streifkollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Anprall verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Sturz.

Die 19-Jährige wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades durch die Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.