Der Jakominiplatz ist quasi der Endgegner, was urbane Hitzeinseln betrifft. 94.000 Menschen nutzen täglich den Verkehrsknotenpunkt, der praktisch nur aus Asphalt besteht. Die komplexe Logistik für Tram und Bus lässt aber kaum Gestaltungsspielraum. Seit Jänner gibt es eine Arbeitsgruppe, die den Platz neu denken und alle Anforderungen unter einen Hut bringen soll.

Eine zentrale Anforderung, wenn es nach Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) geht: Entsiegelung und damit mehr Baumstandorte. Bei kommenden Sanierungs- und Umstrukturierungsvorhaben ergeben sich neue Chancen für eine grünere und schattige Umgestaltung, so Schwentner. Klimafitte Bäume mit Schwammstadt-Prinzip – also viel Raum für Wurzeln im Untergrund – sollen der Hitze trotzen und für die vielen wartenden Fahrgäste Schatten spenden. Dort, wo das technisch nicht geht, sollen Sonnensegel Schatten werfen.

Sonnensegel für den Jakominiplatz waren schon 2021 Thema

Diese Idee wurde bereits 2021 diskutiert: Das Team von „LOVE architecture and urbanism“ schlug ein Dach aus Sonnensegeln vor, der damalige Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) zeigte sich begeistert. Umgesetzt wurde die Idee aber nicht. „Gerade Orte wie der Jakominiplatz zeigen, warum wir neue Lösungen brauchen“, sagt Gemeinderätin und Stadtplanerin Alexandra Würz-Stalder (Grüne).

Für Schwentner ist der Jakominiplatz aber nur ein Ort von vielen in der Stadt, wo es eine Entsiegelung braucht. Es brauche „ein engmaschiges Netz aus Grün und Schatten, das sich durch die ganze Stadt zieht“. Am Tummelplatz kommen durch den Umbau 38 neue Bäume, für den Griesplatz sieht der Siegerentwurf 45 neue Bäume vor. Grünes Ziel ist es, dass jede Grazerin und jeder Grazer in Zukunft innerhalb von weniger als drei Gehminuten „ins Grüne“ kommen können soll und möglichst viele Alltagswege auf beschatteten und begrünten Routen zurückgelegt werden können.

Stadt bietet eine Entsiegelungsprämie: maximal 15.000 Euro pro Projekt

Unter dem Motto „Graz pflastert ab“ sollen auch Bürger, Hausgemeinschaften und Unternehmen mitmachen. Es gibt ja bereits eine Entsiegelungsprämie, die aber kaum angenommen wird. Gefördert werden Entsiegelungen ab 20 Quadratmetern mit 50 Euro pro Quadratmeter und bis zu 15.000 Euro pro Projekt.