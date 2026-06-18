Am Dienstag fand im Kunsthaus Weiz die Vernissage zur Ausstellung „Art goes Weiz“ der Kunstschule Weiz statt. Die Werkschau umfasst Arbeiten von 79 Kindern und Jugendlichen des Kursjahres 2025/26. Mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern erarbeiteten sie zu ausgewählten Themen mit kreativen Techniken ihre Werke.

Die Vernissage wurde von mehr als 140 Gästen besucht. Die Ausstellung ist bis 30. Juni 2026 im Kunsthaus zu sehen. Durch die Veranstaltung führte die Leiterin Anita Buchgraber. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Kinderchor sowie die Singsternchen des Singvereins Weiz unter Hannes Steinwender und Nicola Schlemmer. Als Vertreter der Stadtgemeinde Weiz eröffneten Simon Niederhold, Referent für Jugend, sowie Hermann Mauritsch, Referent für Kultur, die Ausstellung.