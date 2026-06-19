Verwilderte Gartenparadiese mit alten Baumriesen, von Gartenarchitekten gestaltete Refugien, kleine Grünstreifen oder stattliche Freiflächen – Erwin Wieser kennt alle Arten von Gärten in Graz. Fast täglich ist er im Stadtgebiet unterwegs, um einen Blick in grüne Wohnzimmer zu werfen und mit ihren Besitzern ins Gespräch zu kommen. Um Rosen oder Dahlien geht es dabei in der Regel nicht. Wieser, der das Referat für strategischen Infektionsschutz im Gesundheitsamt der Stadt Graz leitet, und immer mehr Grazer beschäftigt ein schwarz-weiß gestreiftes Insekt – die asiatische Tigermücke.

Tomatenernte im Schutzanzug

Wir dürfen den Experten auf einer Tour im Bezirk Lend begleiten. „Eigentlich ist das eher eine untypische Gegend“, erzählt er auf dem Weg in die Grüne Gasse. Das blutsaugende Insekt hat sich zwar in den letzten Jahren über das gesamte Stadtgebiet ausgebreitet, besonders stark betroffen sind aber nach wie vor Viertel im Süden und Westen. „Tomaten habe ich im Vorjahr nur noch im Schutzanzug geerntet“, unterstreicht Ingrid Hartinger, die, wie mit Wieser vereinbart, ein paar Nachbarn zusammengetrommelt hat. Allen wurde der letzte Sommer von der tagaktiven Tigermücke vermiest. „Meine Enkelin wollte nicht in den Garten gehen, so arg ist sie gestochen worden“, erinnert sich Ida Höfler. Sitzen im Freien? Nur unter dem Sonnenschirm, den man rundherum mit einem Moskitonetz-Vorhang ausstattete.

„Bis jetzt habe ich erst zwei Tigermücken gesehen“, hofft Hartinger heuer auf einen ungestörteren Sommer. „Es war lange trocken, aber nach dem Regen der letzten Zeit wird das nicht mehr lange so bleiben“, zerstört Wieser ihre Hoffnungen. In einem Garten nach dem anderen nimmt er gemeinsam mit den Bewohnern potenzielle Brutplätze ins Visier. Jede kleine Wasserstelle könnte zur Kinderstube für tausende Mücken werden. Ein Teil der Nachbarn war schon bei Wiesers Vorträgen, viele Tipps haben sie bereits umgesetzt. Die Regentonnen sind mit einem feinmaschigen Netz abgedeckt, Gießkannen werden ausgeleert und umgedreht aufbewahrt. „Das Astloch könnten sie noch mit Sand füllen, Tigermücken lieben Astlöcher, und die Regenrinne sollte man sich auch einmal anschauen“, erklärt Wieser.

Plagegeister wachsen heran

Für große unzugängliche Pfützen, die sich unter einer Stapelgarage sammeln, hinterlässt der „Mückenjäger“ Tabletten mit dem Larvizid BTI. „Wir sprühen damit in besonders betroffenen Gebieten auch die Gullys ein“, erzählt der Experte, während er seinen Adlerblick über die Freiflächen zwischen den Häusern schweifen lässt. „Das sind Mückeneier“, zeigt er der Runde kleine schwarze Partikel an der Innenseite einer Gießkanne. Ein großer Fund bleibt aber aus. Das Grätzl in Lend hat Wieser auf Bitte der Anrainer besucht. Wie immer bei solchen Einsätzen läutet er auf dem Rückweg ins Büro an weiteren Türen in der Nachbarschaft. Eine Hausbesitzerin tut das, was sich Wieser von den Grazerinnen und Grazern wünscht: Sie öffnet ihm die Gartentür und lässt ihn herein. Volltreffer! In zahlreichen Kübeln und ausrangierten Blumenkisten und -töpfen steht das Wasser. Mit freiem Auge ist erkennbar, dass da gerade Plagegeister heranwachsen, die in Kürze im Umkreis von rund 200 Metern ausgeschwärmt wären. Das lässt sich einfach verhindern, Wieser macht es vor: Wasser in die Wiese leeren und die Behälter gut und heiß auswaschen. Wer es gar nicht so weit kommen lassen möchte, findet zahlreiche Tipps auf graz.at/tigermuecke.