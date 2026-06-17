Es wird wieder mehr gespart in Leibnitz und Deutschlandsberg. Neben dem Klassiker, dem Sparbuch, ist ein klarer Trend zum Wertpapier zu erkennen, wie Wolfgang Schrei, Leiter der Region Süd- und Weststeiermark der Steiermärkischen Sparkasse, aufzeigt.

Allein 137 Millionen Euro sind an Kaufvolumen in Wertpapierveranlagungen geflossen. „Besonders die Jugend macht sich viele Gedanken über Vermögenseinkommen und Pensionsvorsorge. In Wertpapiere zu investieren ist bei der Jugend schon fast Usus“, zeigte er Mittwochmittag bei der Bilanzpräsentation für das vergangene Jahr.

2800 neue Kunden

2025 zeichnete sich aus: Nicht nur aufgrund des 200. Jubiläums, sondern auch durch steigende Zahlen bei den Spareinlagen und Neukunden. „Trotz nationaler und internationaler Turbulenzen war es ein positives Jahr“, sagte Schrei. So konnte die Steiermärkische in der Region etwa 2800 neue Kundinnen und Kunden gewinnen. 160 Millionen Euro an Finanzierungen im Bereich Wohnbau, Konsum und Unternehmen verzeichnete man ebenfalls.

Die Südweststeirer nehmen auch verstärkt das Angebot „Financial Health“ in Anspruch. Bei dem Schwerpunkt handelt es sich unter anderem um Besprechungen mit Kunden über ihre finanzielle Gesundheit und welche Möglichkeiten es gibt, um gewisse Wünsche zu realisieren. In Schulen veranstalte man Vorträge – „Moneytalks“ – auch gemeinsam mit der Schuldnerberatung – natürlich ohne Werbung.

Von Spezialisten und einem Bienenkorb

Den Vorteil der regionalen Nähe mit 14 Filialen in der Region und Spezialisten, wie etwa Kommerzbetreuer in den regionalen Zentren, betonte Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl. Apropos Filialen: In der Filiale in Straß wimmelt es wie im Bienenkorb, um es mit den Worten von Schrei auszudrücken. Um den wachsenden Kundenstamm aufzufangen, wolle die Steiermärkische Sparkasse hier in naher Zukunft investieren. Der „nostalgische Charme“ von Wildon soll früher oder später ebenfalls einem modernen Anblick weichen. Konkretes könne man derzeit aber noch nicht sagen.

In der Region unterstützt die Steiermärkische übrigens durch Sponsoring Vereine bis hin zu kulturellen Institutionen, vom Welschlauf über das Greith Haus bis zu den Seggauer Schlossmatineen.