Nach einer Schlägerei trafen zwei Lavanttaler am Bezirksgericht Wolfsberg wieder aufeinander. Diesmal in einem Strafverfahren – und zivilisiert. Dem Mitte 30-jährigen Erstangeklagten wird vorgeworfen, dem Zweitangeklagten zwei Mal ins Gesicht geschlagen zu haben.

„Mein Mandant ist dahingehend geständig, dass er dem Zweitangeklagten einen Faustschlag versetzt hat, aber sicher keinen zweiten. Und der eine Faustschlag passierte aus Notwehr, weil mein Mandant gewürgt wurde“, so die anwaltliche Vertreterin Nina Schratter und schlug eine Diversion in Form einer Geldbuße vor: „Immerhin handelt es sich um keine vorsätzliche Körperverletzung. Mein Mandant hat aus Bedrängnis zugeschlagen und außerdem ist nicht viel passiert. Es handelt sich also um eine Bagatellverletzung.“

Der Zweitangeklagte, der zweifach vorbestraft ist, erwiderte: „Ich habe zwei Schläge abbekommen und zwei lockere Zähne sind, glaube ich, Schaden genug. Ich war danach im Krankenhaus. Gewürgt habe ich ihn sicher nicht“, so der 40-Jährige, der sich nicht schuldig bekannte.

Zeugen werden geladen

Im Strafverfahren gegen den Erstangeklagten nahm Richterin Britta Kollmann-Moritz den Vorschlag der Diversion an und verhängte eine Geldbuße in Höhe von 2500 Euro, zahlbar in Raten binnen sechs Monaten. Nachdem beide Angeklagten andere Versionen der Schlägerei erzählt haben und der Zweitangeklagte nicht geständig ist, wird es eine Zweitverhandlung mit Zeugeneinvernahmen geben. „Wenn Sie sagen, das stimmt so nicht, müssen wir uns alle Zeugen anhören. Und bringen Sie die Ambulanzkarte vom LKH mit“, sagte die Richterin zum Zweitangeklagten. Immerhin scheint in ihren Unterlagen nichts von einem Krankenhausbesuch auf. „Ich hatte die Ambulanzkarte sogar mit bei der Einvernahme bei der Polizei“, antwortete der 40-Jährige.

Der Erstangeklagte, der die Geldstrafe annahm, wird dann im Beweisverfahren, für das es noch keinen Termin gibt, als Zeuge einvernommen. Für ihn endete vor sechs Jahren schon einmal eine Verhandlung in einer Diversion.