Nach zwei Bieren in einer Kneipe habe er einen Filmriss gehabt – keine Erinnerung mehr an einen Abend Ende März. Das sagte der Lavanttaler am Bezirksgericht Wolfsberg, der sich wegen Sachbeschädigung verantworten muss. Auch seine Brieftasche ging in jener Nacht verloren. In welchen Lokalen er sich danach noch aufgehalten und was er angestellt hat, habe er von der Polizei erfahren.

Und was? Bei einem Kebapladen in der Wolfsberger Innenstadt habe er einen Terrassenstuhl gegen die Scheibe geworfen. „Auch wenn ich mich nicht erinnern kann, bekenne ich mich schuldig. Ich habe mich sofort dort entschuldigt und den Schaden wieder gutgemacht“, so der Angeklagte. Rund 30 Euro hat der kaputte Sessel gekostet, für den Lokalbesitzer war die Sache damit erledigt.

Ein Haufen Vorstrafen

Nachdem der Lavanttaler bereits neun Vorverurteilungen hat, wurde ihm angesichts der geringen Schadenssumme ein Strafantrag zugestellt. Vor Gericht bat der Angeklagte um eine Diversion, also um ein Strafverfahren ohne Verurteilung – nachdem er sich die letzten zehn Jahre nichts zuschulden kommen ließ. „Mit so einem Haufen Vorstrafen ist eine Diversion nicht möglich, auch wenn die letzte Vorverurteilung aus dem Jahr 2016 ist und es sich hier um eine Lappalie handelt“, antwortete Richterin Britta Kollmann-Moritz. Ihr Urteil: 2 Monate bedingte Freiheitsstrafe und drei Jahre Bewährung. „Mit den vielen Vorstrafen kann ich keine geringere Strafe geben“, begründete die Richterin. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Angeklagte bat um zwei Tage Bedenkzeit.

„Sie dürfen sich jetzt drei Jahre nichts zuschulden kommen lassen“, mahnte die Richterin abschließend. Daraufhin antwortete der Rehageldbezieher: „Ich engagiere mich ehrenamtlich und wenn ich kein Geld habe, suche ich mir beim Billa aus den Mülltonnen was zu essen. Ich stelle bestimmt nichts mehr an.“