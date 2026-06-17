Je näher die selbstgesteckte Deadline für erste Weichenstellungen in der Reformpartnerschaft heranrückt, desto vorsichtiger werden die Protagonisten von Bund und Ländern, was die Erfolgsaussichten angeht. Im Vorfeld der Landeshauptleutekonferenz morgen und Freitag in Tirol dämpfte Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP) als deren scheidender Vorsitzender Erwartungen auf einen großen Wurf insbesondere im Bereich Gesundheit. Hierfür kündigte Bundeskanzler Christian Stocker am Dienstag einmal mehr Weichenstellungen „bis zum Sommer“ an. So gesehen drängt die Zeit: Am 30. Juni tagt erneut die Steuerungsgruppe im Bundeskanzleramt, mit Juli übernimmt Vorarlbergs Markus Wallner den Ländervorsitz.

Verhandlungsgrundlage der Länder mit Bund und Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) werde wohl das Grundsatzpapier der Landesgesundheitsreferenten sein, so Mattle bei einem Hintergrundgespräch am Mittwoch in Wien; er betonte jedoch dabei, der Diskussion der Landeshauptleute nicht vorgreifen zu wollen. Seine Forderung nach einer „Finanzierung aus einer Hand“ sei „vielleicht zu mutig gewesen“ – offensichtlich brauche es nämlich „mehrere Zwischenschritte“ zu diesem Ziel. Wobei es diesbezüglich ein interessantes Minderheitenvotum des Fiskalrats gibt: Demnach klinge diese Forderung zwar plausibel, doch gebe es keine empirische Evidenz für eine höhere Effizienz im Gesundheitsbereich, heißt es in einer Erklärung vom Mittwoch. Bei besonders teuren Behandlungsmethoden müsse es einen solidarischen Ausgleich geben, doch insgesamt gelte der Grundsatz „Geld folgt Leistung“.

„Brauchen keine neuen Grenzen“

Der Debatte, ob es eine, vier oder neun Gesundheitsregionen geben soll, kann Mattle wenig abgewinnen. Man kenne die regionalen Patientenströme, etwa zwischen Osttirol und Oberkärnten oder dem Bezirk Liezen und dem oberösterreichischen Salzkammergut, das lasse sich auch finanziell gut abbilden, da brauche es keine neuen Grenzen. Patienten müssten nah am Wohnort dort, wo sie die beste Betreuung erhalten, behandelt werden.

Fortschritte gebe es im Bereich Energie, wobei Mattle darauf pocht, dass sich die Bundesländer beim Ausbau der Erneuerbaren darauf konzentrieren, wo ihre regionalen Stärken liegen. Das könne für die einen der Ausbau von Wind und Solar sein, bei anderen Wasserkraft oder Speicherkraftwerke. Bei der Bildungsreform plädiert der Tiroler Landeschef für die Vorgabe der Bildungsziele durch den Bund, die Management der Schulen sei jedoch vor Ort, bei den Ländern besser aufgehoben.

Sicherung regionaler Medienlandschaft

Insgesamt ist die Tagesordnung der Landeshauptleutekonferenz mit 23 Anträgen dicht gepackt. Unter anderem gibt es einen umfassenden Antrag zur Sicherung der regionalen Medienlandschaften, um publizistische Vielfalt und Zugänglichkeit für alle sicherzustellen. Beim Katastrophenschutz wollen die Länderchefs einfacheren Zugriff auf Heer und Polizei sowie eine Stärkung des Versicherungsschutzes.