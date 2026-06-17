Red Bull Salzburg hat am Mittwoch rechtzeitig zum Trainingsauftakt für die neue Saison der Fußball-Bundesliga seinen neuen Cheftrainer präsentiert. Wie erwartet übernimmt Danny Röhl die Nachfolge von Daniel Beichler, der Mitte Mai nach drei Monaten und Endrang drei in der Liga gehen musste. Der 37-jährige Deutsche wechselt für eine kolportierte Zwei-Millionen-Euro-Ablöse von den Glasgow Rangers nach Salzburg und erhält dort einen Vertrag bis 2029.

Sportchef Marcus Mann bezeichnete Röhl in der Clubaussendung als „Wunschtrainer“. „Danny hat im Lauf seiner Karriere schon jede Menge Erfahrung auf hohem Level und bei sehr prominenten Mannschaften im europäischen Profifußball gesammelt“, erklärte der Sport-Geschäftsführer und zeigte sich überzeugt, dass Röhls Spielphilosophie „und seine Art, Spieler zu entwickeln, auch sehr gut zu dem Stil passen, den wir mit Salzburg spielen möchten.“ Der neue Trainer erklärte: „Unser Anspruch muss es sein, wieder Titel nach Salzburg zu holen und den Club auch auf internationaler Bühne erfolgreich zu vertreten. Dafür werden wir jeden Tag hart arbeiten.“

Die Verpflichtung Röhls hatte sich schon vor Tagen abgezeichnet. Der neue Coach war am Mittwoch beim ersten Training bereits in Taxham, wo am Vortag die „Bullen“ die üblichen Leistungstests absolviert hatten, anwesend. Am Nachmittag (16.00 Uhr) findet die offizielle Vorstellung in der Red-Bull-Arena statt.

Röhl übernimmt Mannschaft im Umbruch

Für die Glasgow Rangers war Röhl seit vergangenem Oktober tätig gewesen. Vor seinem Engagement beim schottischen Spitzenclub, mit dem er in der abgelaufenen Saison Ligadritter wurde, war der Deutsche zwei Jahre Chefcoach von Sheffield Wednesday in der zweiten englischen Liga. Davor hatte er als Co-Trainer unter anderem für die DFB-Nationalmannschaft, den FC Bayern und RB Leipzig gearbeitet. Für den Red-Bull-Club war er auch als Videoanalyst und Nachwuchstrainer tätig.

Jetzt holte ihn sein Landsmann Mann ins von Jürgen Klopp geleitete Fußballgefüge des Getränkekonzerns zurück. An der Salzach übernimmt Röhl eine Mannschaft im Umbruch, die seit Sommer 2023 unter den Trainern Gerhard Struber, Onur Cinel, Pepijn Lijnders, Thomas Letsch und Beichler titellos geblieben ist.

Röhls Freude ist groß

„Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Ich kenne den Club bereits aus meiner Trainervergangenheit und weiß, welche Möglichkeiten hier vorhanden sind, welche Qualität im Verein steckt und welche ambitionierten Ziele verfolgt werden. Genau das hat mich gereizt“, sagte Röhl. „Salzburg steht für mutigen, intensiven und offensiven Fußball - eine Art Fußball, mit der ich mich sehr identifiziere und die auch zu meiner Vorstellung vom Spiel passt.“