Wissen, Können und Schnelligkeit stellten zahlreiche Feuerwehrleute und auch der Einsatzkräfte-Nachwuchs am vergangenen Wochenende unter Beweis. Denn in Stein an der Enns stand am Samstag der erste Bereichsfeuerwehr-Leistungsbewerb auf dem Programm, tags darauf war die Jugend in Altenmarkt bei St. Gallen gefordert.

Im oberen Ennstal traten die Bewerbsgruppen in den Klassen Bronze und Silber an, Löschangriff und Staffellauf galt es zu bewältigen. An der FF Pruggern führte dabei kein Weg vorbei, die Wehr holte die Siege in Bronze A und Silber A sowie im Parallelbewerb ebenfalls in den Wertungsklassen Bronze und Silber.

62 Teams traten in Altenmarkt bei St. Gallen im Bewerbsspiel an, 34 im Leistungsbewerb © BFV Liezen

Insgesamt 316 Jugendliche waren am Sonntag dann bei Leistungsbewerb und Bewerbsspiel im Osten des Bezirks am Start. Und auch dabei gab es für eine Wehr besonders viel Grund zum Jubeln. Der Nachwuchs der FF Petersberg gewann in einer gemeinsamen Gruppe mit Schladming die Leistungsbewerbe in Bronze und Silber. Dazu landete „Petersberg 3“ im Bewerbsspiel Bronze ganz oben auf dem Stockerl, „Petersberg 2“ musste sich in der Klasse Silber nur der FF Weißenbach bei Haus geschlagen geben.